Scheiß auf 2018! Jahresrückblick von Hendrik

Was für ein unglaubliches 1. Quartal es dieses Jahr gegeben hat!

Und was für ein beschissenes Jahr es doch persönlich war.

Na ja, zum Ende wurde es dann aber massiv besser, aber wie!!!!

Alben:

Abigor – Höllenzwang (Chronicles Of Perdition)

Shining – X-Varg Utan Flock

Watain – Trident Wolf Eclipse

Verheerer – Maltrér

Night In Gales – The Last Sunsets

Drudkh – They Often See Dreams About The Spring

Necrophobic – Mark Of The Necrogram

The Crown – Cobra Speed Venom

Ulvesang – The Hunt

Napalm Death – Coded Smears And More Uncommon Slurs

Wiegedood – De Doden Hebben Het Goed III

Ascension – Under Ether

Das alles im ersten Quartal. Danach habe ich mich kaum noch mit neuer Musik beschäftigt, dafür viel Altes gehört und vor allem wirklich sehr wenig Metal.

Tja, was persönliche Sachen so auslösen können!

Die Alben die am meisten bei mir liefen waren:

Devin Townsend Project – Transcendence

Blind Melon – Soup

Ton Steine Scherben – Warum Geht Es Mir So Dreckig?, Keine Macht Für Niemand

The Doors – ALLES

Emerson, Lake & Palmer – Tarkus, Brain Salad Surgery

Genesis – Foxtrot, Nursery Crime, Trespass

Nektar – A Tab In The Ocean, Journey To The Center Of The Eye

10 Ft. Ganja Plant – Bass Chalice, Hillside Airstrip, Midnight Landing

Sublime – 40 Oz. Of Freedom

Grim Van Doom – Grim Love

Neues was definitiv zu erwähnen ist und sich abei allem alten, trotzdem durchgesetzt hat (ohne Reihenfolge):

Judas Priest – Firepower

Hopesfall – Arbiter

Behemoth – I Loved You At Your Darkest

Marduk – Viktoria

Décembre Noir – Autumn Kings

Aborted – Terrorvision

Alice In Chains – Rainier Fog

Voivod – The Wake



Interviews:

Krachmucker TV

Fvneral Fvkk

Slaughterday

Konzerte:

David Hasselhoff:

The HOFF in Hamburg.

4 Jungs, 1 Hotel, viel Schnaps, noch mehr Spaß.

Das war der Hammer!

Degial

Wiegedood

Vader (mit Entombed A.D.)

Im Osnabrücker Bastard Club, Sonntags nachmittags um 16h.

Geile Erfahrung bei einem sehr guten Konzert!

Festivals:

Arkham Advertiser Fest

Culthe Fest

Party.San

2017 untergegangen:

Possession – Exorkizein

Turia – Dede Kondre

Unsane – Sterilize

Rückblick in die letzen Jahrzente, was mich bei Erscheinen, irgendwann später und/oder jetzt begeistert:

2008:

36 Crazyfists – The Tide And Its Takers

Aborted – Strychnine.213

Deranged – The Redlight Murder Case

Dismember – Dismember

Hand To Hand – Breaking The Surface

Livstid – Kriminell

Nyktalgia – Peisithanatos

Sinister – The Silent Howling

Venomous Concept – Poisoned Apple

1998:

Abigor – Supreme Immortal Art

Aeternus – …And So The Night Became

Arcane Sun – Arcane Sun

Cradle Of Filth – Cruelty And The Beast

Dark Funeral – Vobiscum Satanas

Darkane – Rusted Angel

Death – The Sound Of Perseverance

Gorgoroth – Destroyer

Impending Doom – Signum Of Hate

Loxiran – 10”

Mactätus – Provenence Of Cruelty

Morbid Angel – Formulas Fatal To The Flesh

Napalm Death – Words From The Exit Wound

Queens Of The Stone Age – Queens Of The Stone Age

Raise Hell – Holy Target

Sinister – Aggressive Measures

Theatre Of Tragedy – Aégis

Totenmond – Fleischwald

Vader – Black To The Blind

1988:

Bad Religion – Suffer

Danzig – Danzig

King Diamond – Them

Metallica – …And Justice For All

Napalm Death – From Enslavement To Obliteration

Running Wild – Port Royal