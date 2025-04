Es geht mal wieder zum PARTY.SAN!

Vom 07.-19.08.2024 ist es wieder soweit, das Party.San ruft nach uns!

Das 12. Mal in Schlotheim und mittlerweile das 15. Mal (!) für uns selbst!

Das 3-Tagesticket ist im Preis um verschmerzlich 14,29€ gestiegen

und kostet somit 149,99€! (Ticket hier).

Der Early Bird Preis für die ersten 1666 Karten lag bei 135,70€.

Wer hin will gibt folgendes in sein Navi ein:

Am Flugplatz 1

99996 Schlotheim/Obermehler

Für die, die das Festival noch nie besucht haben, hier unsere Berichte der letzten Jahre!

2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024

Bestätigt für 2024:

Als Headliner:

Dark Angel,

Bloodbath und

Tryptikon (spielen ein CELTIC FROST-Set)

Außerdem (in alphabetischer Reihenfolge):

…And Oceans,

Agrypnie,

Analepsy,

Ass Cobra (Turbonegro Tribute),

Avulsed,

Blockheads,

Brujeria (mal sehen wer am Mikro ist),

Chaos Invocation,

Crypt Sermon,

Defleshed (endlich sehe ich sie),

DOOL,

Dödsrit,

Drudensang (geil!),

Ereb Altor,

Extermination Dismemberment,

Firtan,

Friisk,

Fleshgod Apocalypse,

Fulci,

Gorgoroth (endlich mal wieder nach 18 Jahren),

Grand Magus,

Grave (einer von vier Auftritten, indem das Original Line-Up Songs der ersten 3 Alben spielt),

Gutslit (die ersten Inder auf dem Party.San),

Harakiri For The Sky,

Hellbutcher,

I Am Morbid,

Heretic Warfare,

Hyperdontia,

Imperial Triumphant,

Karg,

Kvaen,

Macbeth,

Mass Worship,

Napalm Death (nach 11 Jahren wieder auf dem Party.San),

Naxen,

Necrowretch,

Night In Gales (ich werde sie endlich sehen),

Nightbearer,

Outlaw (geil!),

Party Cannon,

Pig Destroyer (yes!),

Rotpit,

Rotting Christ,

Scalpture,

Schizophrenia,

Servant (yeah!),

Skeletal Remains,

Suffocation,

Tiamat (GEIL! Das erste Mal auf dem Party.San spielen sie ein Special-Set aus Clouds und Wildhoney),

The Spirit,

Theotoxin,

Wayfarer,

White Ward,

The Vision Bleak