KILLSWITCH ENGAGE :: Europatour angekündigt, 5 Termine in Deutschland

Anfang des Jahres haben KILLSWITCH ENGAGE eine mega starke Scheibe vorgelegt (Review hier).

Ende des Jahres kommen sie dann auf Europatour!

16 Auftritte sollen es sein und es gibt noch eine Extraliste mit Gigs im Vereinigten Königreich

und Irland!

5 dieser Auftritte finden in Deutschland statt und zwar:

20.11. Köln – Palladium

21.11. Ludwigsburg – MHP Arena

22.11. Berlin – Columbiahalle

25.11. Leipzig – Haus Auensee

und 27.11. Hamburg – Sporthalle

Außer dem fetten Album haben KILLSWITCH noch 3 Bands im Gepäck,

die da wären: Fit For An Autopsy, Decapitated und Employed To Serve.

Da werden also gleich mehrere Geschmäcker abgedeckt, deswegen sollte man sicherlich auch nicht allzulange warten mit dem Kartenkauf.

Wir versuchen in Hamburg für euch mit dabei zu sein und euch dann einen Bericht mit Fotogallerie vorzulegen.