NEKRODEUS „Ruaß“ (Black/DeathMetal, Hardcore, Grindcore) 2. Meinung

NEKRODEUS

„Ruaß“

(Black/DeathMetal, Hardcore, Grindcore)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 16.05.2025

Label: F.D.A. Records

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

„Auf die Fresse, fertig, los“ wird im Track „Volkscancer“ (Video unten) zu Beginn eingezählt. Und das könnte auch das Motto für die ganze Platte sein.

Die 5 Jungs aus Österreich (von denen 3 live bei Ellende und einer von den 3en zusätzlich bei Harakiri for the Sky mit auf der Bühne stehen. Und der Paul ist obendrein auch noch Mitglied bei Karg) bieten uns einen wilden Mix aus Black und Death Metal, den sie mit Hardcore und Grindcore auffrischen.

Gestartet ist die Truppe zwischen Death und Sludge und ab da haben sie sich immer weiterentwickelt.

Die Mischung hört sich wild an, funktioniert aber echt gut. „To Bite The Hand That Holds The Leash“ ist der Track mit dem größten Crust-/Hardcoreeinfluss und der gefällt mit wirklich richtig gut, obwohl Hardcore nicht unbedingt mein bevorzugtes Genre. Die anderen Tracks sind wesentlich mehr im Metal verhaftet und reizen die Geschwindigkeiten fast komplett aus. Von langsam bis Hyperspeed kommt hier alles vor, und dissonante Zwischentöne mach das Ganze dann immer noch umfangreicher.

Der Sound ist überraschend frisch und bewegt sich außerhalb von gewohnten Schemata, die man immer geboten bekommt.

Die Gitarren sind nicht so hart verzerrt wie man es vermuten würde, der Bass ist im Mix weit nach vorne gekommen und auch das Schlagzeug klingt größtenteils positiv ungewöhnlich. Mir gefällt der Sound wirklich gut, auch wenn die Gitarren etwas in meinen Ohren kratzen!

Auch lyrisch werde ich angesprochen. 2x ist englisch, 8x deutsch vertreten und 1x geht man sogar in die Mundart der Heimat!<

„Körperstrafe“ spricht mich spontan am meisten an.

„Was in euren Leben falsch läuft, kann der Hass nicht korrigieren“

Zwischen Songs wie „Astraldepression“, „Volkscancer“ und „To Bite The Hand That Holds The Leash“ liegen Welten und trotzdem funktioniert das Album gut zusammen und gewinnt sogar dadurch.

Ein absolut wahnsinniges Biest ist „Ruaß“ geworden und bei jedem Durchgang entdecke ich Neues. Die Platte ist wirklich interessant! (hendrik)