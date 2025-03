BURNING Q FESTIVAL :: Freut euch auf ein Wochenende voll Leidenschaft und Metal

Vorbericht zum 13. BURNING Q FESTIVAL 2025

(vom 24.-26. Juli 2025 in Freißenbüttel)

Das BURNING Q FESTIVAL, wie konnte es in der Vergangenheit nur an mir vorbei gehen? Mit dem Ticketausverkauf noch vor Festivalbeginn im letztem Jahr ist das BURNING Q wohl zu einem festen Bestandteil der deutschen Metal-Landschaft geworden. Es verspricht auch in diesem Jahr ein hochkarätiges Event zu werden in Anbetracht dieses coolen Line-ups. Im Zentrum stehen nicht nur die legendären Bands wie die Thrash Legende THE CROWN aus Schweden und VULTURE INDUSTRIES aus Norwegen, sondern auch die Atmosphäre und das Drumherum was ein ausverkauften Festival mit sich bringt.

Ein Line-up für Mainstream und Underground

Das BURNING Q FESTIVAL hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein breites Spektrum der Metal-Szene abzubilden – und 2025 wird diese Tradition fortgesetzt. Von thrashigen Klängen bis zu atmosphärischem Black Metal ist alles vertreten. Besonders hervorzuheben ist die Vielzahl an internationalen Acts, die die Bühne erobern werden.

Zu den Höhepunkten zählen unter anderem MIDNIGHT, die mit ihrer Mischung aus Black und Speed Metal schon längst Kultstatus erreicht haben. Auch die schon genennten schwedischen Thrash-Metaller von THE CROWN werden den Fans ordentlich einheizen. Wer es eher düster und atmosphärisch mag, wird bei GHOST BATH (Post Black Metal) und SULPHUR AEON (Blackened Death Metal) auf seine Kosten kommen. Zudem darf man sich auf VULTURE INDUSTRIES freuen, die mit ihrer avantgardistischen Mischung aus Metal und progressiven Elementen die Grenzen des Genres ausloten.

Doch nicht nur die bekannten Größen stehen auf der Bühne: Auch weniger bekannte, aber nicht minder talentierte Bands wie IRON WALRUS (Doom/Sludge Metal) oder UNLOCKED(Death Metal) versprechen, das Festival zu einem Ort der Entdeckung zu machen.

Eine feste Größe für Fans und Szene.

Das BURNING Q hat sich nicht nur durch sein Line-up, sondern auch durch seine familiäre Atmosphäre einen Namen gemacht. Hier trifft man auf alte Bekannte und neue Gesichter, die gemeinsam die Leidenschaft für den Metal feiern. Besonders die Location in Freißenbüttel trägt zum einzigartigen Charme des Festivals bei. Abseits der hektischen Großstadt bietet das Festivalgelände genug Platz, um das gesamte Wochenende zu genießen – sei es vor der Bühne oder in den gemütlichen Ecken des Geländes, die das Festival zur echten Heimat für Metal-Fans machen.

Tickets und Informationen

Der Ticketvorverkauf für das BURNING Q FESTIVAL 2025 hat bereits begonnen, und wer sich noch ein Ticket sichern möchte, sollte nicht zu lange zögern. Weitere Informationen zum Line-up, Tickets und organisatorischen Details gibt es auf der offiziellen Website des Festivals. https://www.burningq.de/

– Galactic Superlords (Heavy Metal) aus Köln

– Game Over (Thrash Metal) aus Ferrara, Italien

– Ghost Bath (Post Black-Metal) aus Minot, USA

– High Parasite (Gothic-Metal) aus West Yorkshire, England

– Hiraes (Death Metal) aus Hannover/Osnabrück

– Incarceration (Death Metal) aus Hamburg

– Iron Walrus (Doom/Sludge Metal) aus Osnabrück

– Kryptos (Thrash Metal) aus Bangalore, Indien

– Master Boot Record (Synthesized Heavy Metal) aus Rom, Italien

– Midnight (Black/Speed Metal) aus Cleveland, USA

– Morpheus (Alternative Rock) aus Belgien

– Port Noir (Alternative) aus Södertälje, Schweden

– Sarcator (Blackened Thrash Metal) aus Trollhättan, Schweden

– Spitfire (Thrash Metal) aus Karlsruhe

– Stallion (Heavy/Speed Metal) aus Weingarten

– Sulphur Aeon (Blackened Death Metal) aus Waltrop

– Svartkonst (Black/Death Metal) aus Härnösand, Schweden

– Terrible Sickness (Death Metal) aus Nienburg

– The Crown (Melodic Death/Thrash Metal) aus Trollhättan, Schweden

– Thron (Black Metal) aus dem Schwarzwald

– Thy Light (Black Metal) aus Glasgow, Schottland

– Traveler (Heavy Metal) aus Kanada/USA

– Unlocked (Death Metal) aus Eindhoven, Niederlande

– Vulture Industries (Avant-garde/Progressive Metal) aus Bergen, Norwegen

– Yoth Iria (Black Metal) aus Athen, Griechenland

Fazit:

Das Burning Q Festival 2025 ist ein Pflichttermin für Metal-Fans, die nicht nur die größten Namen der Szene erleben, sondern auch in den Genuss von Hidden Gems und aufregenden Newcomern kommen wollen. Wer sich ein Wochenende voller Energie, Leidenschaft und purer Musik unterm Sternenhimmel wünscht, sollte sich das Burning Q auf keinen Fall verpassen.