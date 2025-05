SUMMER BREEZE :: Im August heißt es wieder „Vier Tage volles Brett“

Ankündigung für das:

Summerbreeeeeeeze!

Vier Tage volles Brett! In Dinkelsbühl bebt vom 13-16. August vier Tage lang wieder die Alb. Wieso sollte man aber genau dieses Metalevent besuchen?

Das Schöne am Breeze ist die freundliche Atmosphäre. Es ist ein gewachsenes Festival und viele Besucher kommen seit Jahrzehnten. Dazu gehöre auch ich, 2003 bin ich das erste Mal dabei gewesen und bin Abends in Abtsgmünd wieder den Berg hochgekrochen. Das waren Zeiten… Das geht natürlich jetzt viel bequemer mit dem Bus oder zu Fuß über die Campgroundebene direkt am Gelände. Man kennt sich, man respektiert sich (Anwohner gleichermaßen wie Besucher), Vielfalt wird musikalisch und menschlich gelebt und gefeiert. Die Helfer und Mitarbeiter sind mit Herzblut dabei und das merkt man auch sehr.

2025 geht auch das neue und wichtige Awareness Konzept an den Start, das allen Besucherinnen und Besuchern ein noch besseres Gefühl vermitteln soll. Achtet auf das Augenzeichen, hier könnt ihr euch hinwenden, wenn ihr euch diskriminierend behandelt fühlt. It’s all about the community.

Natürlich auch wichtig: Die Bands! 125 Stück! Das Summerbreeze Line Up ist jetzt komplett und das ist wirklich ein Hammer auf den Kopp! Es gibt neben den Headlinern (Machine Head, Gojira, Blind Guardian, In Extremo) vor allem viele neue Bands aus allen möglichen Nischen zu entdecken.

Den Link zum Line Up:

https://www.summer-breeze.de/de/bands/

Tickets

3-Tages-Tickets für das Summer Breeze 2025 sind ab 239,99 Euro verfügbar. Wer das Festival nicht über die gesamte Dauer besuchen kann, hat die Möglichkeit, sich seinen Lieblingstag für einen Kurzbesuch auszusuchen. Tages-Tickets ab 89,99 Euro -> www.summer-breeze.shop