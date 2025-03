Cradle Of Filth kommen auf Tour auch nach Deutschland um ihr im März erscheinendes Album „The Screaming Of The Valkyries“ vorzustellen.

Im Vorprogramm werden Nervosa zu sehen sein!

Das Amboss hat sich darum bemüht euch einen Bericht mit Fotogallerie vom Auftritt in Bremen am 16.7.zu präsentieren.

Hoffen wir mal alle, dass es klappen wird.

Hier die offizielle Ankündigung: