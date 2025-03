GREENFIELD FESTIVAL :: Auf ins Schweizer Oberland im Juni

Ankündigung für das Greenfield Festival

vom 12.-14.06.2025 Flugplatz Interlaken (CH)

u.a. mit Slipknot, In Flames, Avenged Sevenfold, Electric Callboy

https://greenfieldfestival.ch

Das Line-Up ist komplett und die Tickets knapp! Zeit euch nochmal ein tolles Festival ans Herz zu legen, das ihr in eurem Metal Sommerurlaub unbedingt mal besuchen müsst.

Das GREENFIELD FESTIVAL ist ein mehrtägiges Musikfestival, das im Jahr 2005 zum ersten Mal stattfand. Austragungsort ist der Flugplatz Interlaken im Berner Oberland in der Schweiz. Jährlich treten rund 40 Bands auf dem Greenfield Festival auf.

Punk, Metalcore, Folk, Heavy Metal, Powermetal… Was darfs denn sein? Dieses Jahr sind die Headliner Slipknot, Avenged Sevenfold und Electric Callboy. Sex Pistols feat. Frank Carter, Powerwolf und Alligatoah stehen ebenfalls ganz oben im Programm. Check das Line Up hier :

https://greenfieldfestival.ch/news/2-bandwelle

Neben einem eindrucksvollen Line-Up findet sich natürlich auch wieder viel Programm abseits der beiden Mainstages. Partyzelte, Bars und das Mittelalterdorf sorgen für eine 24/7 Rundumbefeierung.

Tickets gibt es nur noch in den Kategorien 3-Tagespass für 260 EUR und das VIP Package für 460 EUR. Enthalten ist bereits das Camping. Ihr könnt leider nicht in die Berge reisen? Wir versorgen euch natürlich hier mit Fotos und ausführlichen Berichten. Horns up! (kira)