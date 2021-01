Hendriks mediales TWÄNNITWÄNNI

Frohes Neues, dieses Jahr darf ich unseren heiteren Reigen beginnen:

2020, wat für ein Scheißjahr.

Das erste seit 1999 ohne Festival,

das erste seit Ewigkeiten ohne Flohmarkt.

Und mit dem einen Konzert im März hatten wir noch riesiges Glück!

Dafür bedeutet 2020 aber auch 10 Jahre Amboss für mich…

Eine tolle Zeit, viel Musik kennengelernt und sich ganz anders damit beschäftigt.

Tolle Leute durch die Arbeit kennengelernt, darunter sogar echte Idole aus der Jugend persönlich getroffen.

Unter anderen waren da Brodequin als komplette Band, Barney von Napalm Death und Infernus von Gorgoroth.

Aber das ist ja nur ein kleiner Teil, geschrieben habe ich einiges:

953 Musik-Reviews seit meinem Einstieg beim Amboss,

6 Buch-Reviews,

7 Film-Reviews,

5 Musik-DVD-Reviews,

1 Fanzine-Review,

33 Interviews,

1 Videointerview,

25 Festivalberichte,

8 Konzertberichte,

5 Specials

und unzählige 1000 Fotos auf Konzerten, Festivals und Interviews.

Hier soll es aber um 2020 gehen und was medial so bei mir los war:

Meistgelaufene aktuelle Alben 2020:

Haunt – Mind Freeze (Review hier)

Brant Bjork – Brant Bjork (Review hier)

Black Curse – Endless Wound (Review hier)

Katatonia – City Burials

Paradise Lost – Obsidian (Review hier)

Night In Gales – Dawnlight Garden (Review hier)

Haunt – Flashback

Venomous Concept – Politics Versus The Erection (Review hier)

Napalm Death – Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism (Review hier)

Drengskapur – Was Der Morast Verschlang (Review hier)

High Spirits – Hard To Stop

Best Black Metal 2020:

Drengskapur – Was Der Morast Verschlang

Turia – Degen Van Licht

Asarhaddon – Reysa

Toadeater – Bit To Ewigen Daogen

Nocte Obducta – Irrlicht

Sarvekas – Of Atavistic Fury & Visions



Best Death Metal 2020:

Black Curse – Endless Wound

Night In Gales – Dawnlight Garden

Benediction – Scriptures

Six Feet Under – Nightmares Of The Decomposed



Best Grind 2020:

Napalm Death – Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism

Venomous Concept – Politics Versus The Erection

Blood From The Soul – DSM-5



Best Demo 2020:

Nimbifer – Demo II (Review hier)

Best Podcast 2020:

Kabuffgeschichten – Metal, Nerdkram, Anekdoten – Der Podcast direkt aus dem Kabuff… Malte, Raphael und ihre Gäste präsentieren jeden 1. Sonntag im Monat eine neue Folge über Musik, Technik und jede Menge anderen Klumpatsch an denen sie in ihrem Leben einfach nicht vorbeigekommen sind.

Spotify

Youtube

Club 19 – Der Podcast rund um das Werk von Stephen King mit Simon und Dominik

Spotify



Die besten Songs 2020:

Dawn Of Solace – Lead Wings



Haunt – On The Stage



Brant Bjork – Duke Of Dynamite



Aborted – Gloom And The Art Of Tribulation



Black Curse – Enraptured By Decay



Toadeater – Hestia



Testament – Dream Deceiver (den feiert sogar mein 7-jähriger Sohn mit Ausrasten)



Secrets Of The Moon – Mute God



Katatonia – Behind The Blood, The Winter Of Our Passing





High Spirits – Restless



Noah Gundersen & Soft Sleep – Home



Emma Ruth Rundle & Thou – The Valley





Interviews:

Toadeater

Interview hier

Raging Speedhorn

Interview hier

Konzerte:

05.03.2020

Haunt / The Night Eternal – Bastard Club Osnabrück

Konzertbericht hier

Festivals:

Leider keine, dafür unser “Best-Of”-Bericht vom Party.San

Bericht hier

Bücher:

Withdrawn Traces – Searching For The Truth About Richey Manic

Review hier

Yakuza Tattoo

Review hier

No Celebration – Die offizielle Biografie von Paradise Lost

Review hier

Serien 2020:

Da gab es auch einiges:

Bei Netflix haben wir am meisten gesehen:

Rust Valley Restorers – Oldtimerrestaurierung in Kanada mit ein paar echt durchgeknallten Typen.

Wer hat Malcolm X umgebracht? – Eine sehr informative Doku über den Mord an dem berühmten schwarzen Bürgerrechtler.

Better Call Saul – Ein Pre-quel zu Breaking Bad, in dem die „Entstehung“ des Anwaltes Saul Goodman gezeigt wird. Sehr gut!

Die Germanen – Diese Dokureihe ist leider nicht mehr verfügbar.

Die Barbaren – Serie über Varusschlacht. Die erste Staffel war ein weltweiter Erfolg, Staffel 2 folgt

Designated Survivor – Kiefer Sutherland wird unfreiwillig amerikanischer Präsident, toller Schauspieler!

Japan sinkt: 2020 – Mangaserie über den Untergang der Insel, hat mir wirklich gut gefallen.

Dark – Staffel 3 hatte es in sich, eine weitere deutsche Serie die international gefeiert wurde.

The Last Kingdom – Fährt im Fahrwasser von Vikings aber hat mir sehr gut gefallen.

Kingdom – Zombieähnliche Kranke im alten Asien. Ruhige aber trotzdem spannende Serie mit tollen Bildern.

Narcos – Semidokuserie über Pablo Escobar, DEN Drogenbaron Kolumbiens.

Bad Blood – Kanadische Serie über den italienisch-kanadischen Mafia-Clan um die Rizzuto-Familie mit Kim Coates (bekannt als Tic aus Sons Of Anarchy) in einer Hauptrolle!

Im Moment sind wir bei amazon Prime:

Homecomimg – Spannende Serie von und mit Julia, in der es… Na ja, darf man eigentlich nicht verraten, erklärt sich alles erst langsam beim Sehen.

Überraschung des Jahres:

CORONA

Flowin Immo – Feierabend (Flowin IMMO bediente sich im Sommer 2019 in der Diskographie von René Schier. So entstanden innerhalb von etwa drei Wochen diese Stücke aus einem Gefühl heraus. Die Texte flossen direkt ins Mikrofon, ohne vorher einen Stift zu benutzen.)

Ferris MC – Missglückte Asimetrie (Album des MC´s mit Metalauswüchsen, auf dem er sich kritisch mit seiner Drogenvergangenheit auseinandersetzt)

Sarcator – Sarcator (Blackened Thrash aus Schweden von Jungspunden, ziemlich gut gemacht!)

Thou – Blessings Of The Highest Order (Die Band covert auf dieser Scheibe Nirvana in absolut extremem Sound)

Emma Ruth Rundle & Thou – May Our Chambers Be Full (Lieblicher Frauengesang trifft aus hartes Kontra, hier bei ruhiger Musik. Nichts prinzipiell neues, aber diese Scheibe ist großartig!)

Außerdem habe ich durch den Soundtrack von Sons Of Anarchy den Musiker Noah Gundersen kennengelernt, dessen Musik ich 2020 total gesuchtet habe. Wunderschöne ruhige Musik mit absolut geiler Stimme!

Enttäuschung des Jahres:

CORONA und der Einfluss auf alles!

2019 untergegangen:

Kringa – Feast Upon The Gleam

The Neptune Power Federation – Memoirs Of A Rat Queen

Kosmokrator – Through Ruin… Behold

Denial Of God – The Hallow Mass

Borknagar – True North



Rückblick:

Wie immer Alben, die irgendwann seit ihrer Veröffentlichung eine Bedeutung für mich hatten oder immer noch haben:

2010:

36 Crazyfists – Collisions And Castaways

Cliteater – The Great Southern Clitkill

Decrepit Birth – Polarity

Drudkh – Handful Of Stars

Dyscarnate – Enduring The Massacre

Enforcer – Diamonds

Ghost – Opus Eponymous

Misery Index – Heirs To Thievery

Sinister – Legacy Of Ashes

Truppensturm – Salute To The Iron Emperors

Watain – Lawless Darkness

2000:

(hed)p.e. – Broke

At The Drive-In – Relationship Of Command

Brodequin – Instruments Of Torture

Cannibal Corpse – Bloodthirst

The Crown – Deathrace King

Deftones – White Pony

Discordance Axis – The Inalienable Dreamless

Enslaved – Mardraum-Beyond The Within

Entombed – Uprising

Flowin Immo – Terra Pi

Gorgoroth – Incipit Satan

The Haunted – Made Me Do It

HIM – Razorblade Romance

Hypocrisy – Into The Abyss

K´s Choice – Almost Happy

Mayhem – Grand Declaration Of War

Mudvayne – LD50

Myballon – Perfect View

Nile – Black Seed Of Vengeance

Pale – Razzmatazz (The Arts At The Sands)

Shelter – When 20 Summers Pass

Taproot – Gift

Totenmond – Reich In Rost

Ulver – Perdition City

1990:

Danzig – II:Lucifuge

Darkthrone – Soulside Journey

Extreme – Pornograffitti

Judas Priest – Painkiller

Napalm Death – Harmony Corruption

Winter – Into Darkness

Xentrix – For Whose Advantage?