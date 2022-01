ELLER :: Musikalischer Rückblick auf 2021

Auch wenn man sich im Jahr 2021 mehr auf das Hören von Musik in Form von Vinyl, CD oder mp3 konzentrieren musste als seine Bands bei einem Liveerlebnis zuzujubeln, so muss ich aus meiner persönlichen Sicht sagen: “WOW, was für tolle Musik kam in den in den letzten Monaten raus!”

Lange gab es nicht so viele Alben oder auch einzelne Songs, die mich begeistert haben oder auch einfach nur gut zu hören sind. Egal ob alte Haudegen oder Newcomer, es gab nicht nur für meine favorisierte Richtung im Metal und Gothic Bereich viel zu entdecken, das beweisen auch die noch kommenden Rückblicke weiterer Amboss-Schreiber in den nächsten Tagen. (eller)

Persönliche Top 10 in alphabetischer Reihenfolge

Nachfolgend nun die Alben, die es auf die meisten Durchläufe gebracht haben, weiter unten dann noch weitere Empfehlungen.

AORLHAC “Pierres Brûlées” (Melodic Black Metal)

http://magazin.amboss-mag.de/aorlhac-pierres-brles-melodic-black-metal/

BRAINSTORM “Wall Of Skulls” (Dark Melodic Power Metal)

http://magazin.amboss-mag.de/brainstorm-wall-of-skulls-dark-melodic-power-metal/

KING OF ASGARD “svartrviðr” (Viking/Black Metal)

http://magazin.amboss-mag.de/king-of-asgard-svartrvir-vikingblack-metal/

NINKHARSAG “The Dread March of Solemn Gods” (Melodic Black/Death Metal)

http://magazin.amboss-mag.de/ninkharsag-the-dread-march-of-solemn-gods-melodic-blackdeath-metal/

POWERWOLF “Call Of The Wild” (Sakral Power Metal)

http://magazin.amboss-mag.de/powerwolf-call-of-the-wild-sakral-power-metal/

THYRFING “Vanagandr” (Viking Metal)

http://magazin.amboss-mag.de/thyrfing-vanagandr-viking-metal/

UNTO OTHERS “Strength” (Goth Rock / Heavy Metal)

http://magazin.amboss-mag.de/unto-others-strength-goth-rock-heavy-metal/

WORMWOOD “Arkivet” (Melodic Black/Death/Norse Metal)

http://magazin.amboss-mag.de/wormwood-arkivet-melodic-blackdeathnorse-metal/

WSOBM “By The Rivers Of Heresy” (Dark/Black Metal)

http://magazin.amboss-mag.de/wsobm-by-the-rivers-of-heresy-darkblack-metal/

ZORNHEYM “The Zornheim Sleep Experiment” (Orchestral Dark/Death/Power Metal)

http://magazin.amboss-mag.de/zornheym-the-zornheim-sleep-experiment-orchestral-darkdeathpower-metal/

Weitere 25 gute Alben:

ANTRISCH “Expedition I: Dissonanzgrat (EP)”

BE’LAKOR “Coherence”

CRADLE OF FILTH “Existence Is Futile”

DARK THE SUNS “Suru Raivosi Sydämeni Pimeydessä”

DEATH OF A DRYAD “Hameln”

DJEVEL “Tanker som rir natten”

EINHERJER “North Star”

EMPYRIUM “Über den Sternen”

FESKARN “Raven’s Way”

HANGING GARDEN “Skeleton Lake”

HAVAMAL “The Shadow Chapter”

HELLOWEEN “Helloween”

INSOMNIUM “The Antagonist”

LAKE OF TEARS “Ominous”

MARIANAS REST “Fata_Morgana”

MERCURY CIRCLE “Killing Moons”

NETHERBIRD “Arete”

NIGHT CROWNED “Hädanfärd”

NIGHTLAND “The Great Nothing”

OBSCURITY “Skogarmaors”

SETH “La Morsure Du Christ”

SVARTA SANNINGAR “Kapitel 2 (EP)”

THEATRES DES VAMPIRES “In Nomine Sanguinis”

THULCANDRA “A Dying Wish”

VREID “Wild North West”