Hendriks mediales 2025

Dieses Jahr war musikalisch für mich persönlich einfach großartig.

Auf der anderen Seite, sind ziemlich viele Musiker gestorben, deren Tod mich berührt hat.

Die aktuellen Veröffentlichungen kommen in der Reihenfolge, in der sie bei mir aufgeschlagen sind. Dass muss nicht unbedingt mit den VÖs übereinstimmen.

Wer Spotify nutzt und Interesse hat, kann sich meine Jahresplaylist anhören:

PLAYLIST HIER

Veröffentlichungen 2025

Grave Digger – Bone Collector

ist direkt auf mein meist gehörtes Grave Digger Album seit lastfm geschossen

(Review hier)

Svrm – Скорбота

Killswitch Engage – This Consequence

Durchmarsch auf meistgehörtes Killswitch Album seit lastfm

(Review hier) Adalwolf – Wolfsland Pt.II

(Review hier)

I.L.L. Will und Marek Klippendichter – Dem Mensch Ein Mensch

geile Texte zu einem der besten deutschen Produzenten im Hip-Hop

Landmvrks – The Darkest Place I’ve Ever Been

übertrifft den Vorgänger um einiges Fatoni, Edgar Wasser, Juse Ju – BAWRS

superguter politischer deutscher Hip-Hop Paradise Slaves – With Hell In His Eyes

ist in die top10 lastfm alltime Alben geschnellt

(Review hier)

Putridity – Morbid Ataraxia

endlich wieder ein geiles Album der Italiener

Empillarist – Pale River, Ghost Reflection

Black Metal aus Chile, dieses Jahr gegründet und ein super Debüt hingelegt

Animal Man Machine – Burning The Nest Of Humanity

Black Metal aus Griechenland

Deftones – Private Music

1 Woche lang völlig überrascht fast nichts anderes gehört

ist in die alltime top10 lastfm Alben geschnellt

Paradise Lost – Ascension

völlig unbemerkt auf Platz 2 meiner lastfm Top-PL-Alben gezischt

Zwischenlichten – Leidgeboren

hat mich voll gepackt, mega Herbstscheibe

(Review hier)

Biohazard – Divided We Fall

die letztes Jahr noch für umöglich gehaltene Comabackscheibe

(Review hier)

Conjurer – Unself

Der Vorgänger gehörte zu meinen 2 Scheiben des Jahres 2022 Thromos – Entkörperung

Black Metal aus Deutschland

(Review hier)

Ulver – Neverland

Verstorben in 2025:

Brian Wilson

(der musikalische Kopf hinter den Beach Boys)

Ozzy

Nisse

(Sänger von Sacramentum. Nahm sich das Leben, da er seine psychische Erkrankung nicht mehr ertragen hat.)

Brent Hinds

(ehemaliger Gitarrist von Mastodon. Starb bei einem Verkehrsunfall mit seinem Motorrad aufgrund überhöhter Geschwindigkeit.)

Tompa

Ace Frehley

Sam Rivers

(Bassist von Limp Bizkit)

Klaus Doldinger

(hat u.a. die Titelmelodie für den Tatort geschrieben.)

Und für mich am berührendsten, auch wenn ich es erst an Neujahr

erfahren habe ist der Tod von

Terry Reid

Der unglaublich gute Gitarrist und Sänger der, Ende der ´60er ablehnte Sänger der neu gegründeten Led Zeppelin zu werden, da er als Solokünstler im Vorprogramm der Rolling Stones gebucht war und im selben Jahr ablehnte bei Deep Purple einzusteigen.

1976 nahm er ein großartiges Album auf, „Seed Of Memory“, welches leider floppte.

Ich liebe diese Scheibe!

Der großartige Joe Bonnamassa ist auch großer Fan von ihm, er hat sogar eine von seinen Gitarren im Besitz!



Sommerscheibe 2025:

Drop It First – Fundamentals

Immer im Sommer brauche ich ein melodische

Gute-Laune-Scheibe aus dem Bereich

Punk/Hardcore!

Alben des Jahres

Dieses Jahre konnte ich mich wieder nicht auf ein Album beschränken

Was mich selbst völlig überrascht hat, alles kam aus dem

Metalcore/Nu Metal-Bereich

Und 2 der Bands habe ich dann auch dieses Jahr auf ihrer Tour erwischt

Deftones – Private Music

Landmvrks – The Darkest Place I´ve Ever Been

Paradise Slaves – With Hell In His Eyes

Killswitch Engage – This Consequence

Konzerte:

Napalm Death 07.02.2025 Zollhaus Leer

(Konzertbericht hier)

Eyehategod 30.05.2025 Amadeus Oldenburg

Cradle Of Filth 16.07.2025 Modernes Bremen

(Konzertbericht hier)

High Spirits 30.09.2025 Amadeus Oldenburg

(Konzertbericht hier)

Captain Planet 02.10.2025 Zollhaus Leer

(Konzertbericht hier)

Killswitch Engage 27.11.2025 Sporthalle Hamburg

(Konzertbericht hier)

Landmvrks 18.12.2025 Inselpark Arena Hamburg

Festivals:

Acherontic Arts (Raphael und ich waren am Samstag für Nagelfar da)

Party.San (Festivalbericht hier)

Streaming:

Sky:

White House Plumbers (lustige Serie über den Watergate Skandal mit Woddy Harrelson)

Kinder Des Zorns (Neuverfilmung der Kurzgeschichte von Stephen King)

Prime:

Die Farbe aus dem All (eine Verfilmung von 2020 der Geschichte von H.P.Lovecraft mit Nicolas Cage)

Reacher

Netflix:

Zero Day (Miniserie mit Robert De Niro / Terrorangriff auf USA)

American Primeval (6-teilige Serie im wilden Westen)

Die Glaskuppel (6-teilige schwedische Thrillerserie um Kindesentführung)

4 Blocks

Untamed

Monster: Die Geschichte von Ed Gein

arte Mediathek:

Kurt Cobain: Montage Of Heck

Everyone Is Fucking Crazy

World White Hate

Physisch:

Arlington Road

Alien

Aliens

Alien³

Alien: Ressurection

Prometheus – Dunkle Zeichen

Alien: Covenant

Alien Romulus

Podcast:

Becoming The Beatles – Die Hamburger Jahre

Iron East – Heavy Metal Im Osten

RadioWissen

11km

Secta

PS3:

Lego Batman 2 – DC Super Heroes

(habe Anfang des Jahres die 100% voll gemacht.)

Lego Marvel Super Heroes

(mit dem Kleinen Ende des Jahres begonnen)