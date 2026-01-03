Hendriks mediales 2025

Dieses Jahr war musikalisch für mich persönlich einfach großartig.
Auf der anderen Seite, sind ziemlich viele Musiker gestorben, deren Tod mich berührt hat.
Die aktuellen Veröffentlichungen kommen in der Reihenfolge, in der sie bei mir aufgeschlagen sind. Dass muss nicht unbedingt mit den VÖs übereinstimmen.
Wer Spotify nutzt und Interesse hat, kann sich meine Jahresplaylist anhören:
Veröffentlichungen 2025
Grave Digger – Bone Collector
ist direkt auf mein meist gehörtes Grave Digger Album seit lastfm geschossen
(Review hier)
Svrm – Скорбота
Killswitch Engage – This Consequence
Durchmarsch auf meistgehörtes Killswitch Album seit lastfm
(Review hier)Adalwolf – Wolfsland Pt.II
(Review hier)
I.L.L. Will und Marek Klippendichter – Dem Mensch Ein Mensch
geile Texte zu einem der besten deutschen Produzenten im Hip-Hop
Landmvrks – The Darkest Place I’ve Ever Been
übertrifft den Vorgänger um einigesFatoni, Edgar Wasser, Juse Ju – BAWRS
superguter politischer deutscher Hip-HopParadise Slaves – With Hell In His Eyes
ist in die top10 lastfm alltime Alben geschnellt
(Review hier)
Putridity – Morbid Ataraxia
endlich wieder ein geiles Album der Italiener
Empillarist – Pale River, Ghost Reflection
Black Metal aus Chile, dieses Jahr gegründet und ein super Debüt hingelegt
Animal Man Machine – Burning The Nest Of Humanity
Black Metal aus Griechenland
Deftones – Private Music
1 Woche lang völlig überrascht fast nichts anderes gehört
ist in die alltime top10 lastfm Alben geschnellt
Paradise Lost – Ascension
völlig unbemerkt auf Platz 2 meiner lastfm Top-PL-Alben gezischt
Zwischenlichten – Leidgeboren
hat mich voll gepackt, mega Herbstscheibe
(Review hier)
Biohazard – Divided We Fall
die letztes Jahr noch für umöglich gehaltene Comabackscheibe
(Review hier)
Conjurer – Unself
Der Vorgänger gehörte zu meinen 2 Scheiben des Jahres 2022Thromos – Entkörperung
Black Metal aus Deutschland
(Review hier)
Ulver – Neverland
Verstorben in 2025:
Brian Wilson
(der musikalische Kopf hinter den Beach Boys)
Ozzy
Nisse
(Sänger von Sacramentum. Nahm sich das Leben, da er seine psychische Erkrankung nicht mehr ertragen hat.)
Brent Hinds
(ehemaliger Gitarrist von Mastodon. Starb bei einem Verkehrsunfall mit seinem Motorrad aufgrund überhöhter Geschwindigkeit.)
Tompa
Ace Frehley
Sam Rivers
(Bassist von Limp Bizkit)
Klaus Doldinger
(hat u.a. die Titelmelodie für den Tatort geschrieben.)
Und für mich am berührendsten, auch wenn ich es erst an Neujahr
erfahren habe ist der Tod von
Terry Reid
Der unglaublich gute Gitarrist und Sänger der, Ende der ´60er ablehnte Sänger der neu gegründeten Led Zeppelin zu werden, da er als Solokünstler im Vorprogramm der Rolling Stones gebucht war und im selben Jahr ablehnte bei Deep Purple einzusteigen.
1976 nahm er ein großartiges Album auf, „Seed Of Memory“, welches leider floppte.
Ich liebe diese Scheibe!
Der großartige Joe Bonnamassa ist auch großer Fan von ihm, er hat sogar eine von seinen Gitarren im Besitz!
Sommerscheibe 2025:
Drop It First – Fundamentals
Immer im Sommer brauche ich ein melodische
Gute-Laune-Scheibe aus dem Bereich
Punk/Hardcore!
Alben des Jahres
Dieses Jahre konnte ich mich wieder nicht auf ein Album beschränken
Was mich selbst völlig überrascht hat, alles kam aus dem
Metalcore/Nu Metal-Bereich
Und 2 der Bands habe ich dann auch dieses Jahr auf ihrer Tour erwischt
Deftones – Private Music
Landmvrks – The Darkest Place I´ve Ever Been
Paradise Slaves – With Hell In His Eyes
Killswitch Engage – This Consequence
Konzerte:
Napalm Death 07.02.2025 Zollhaus Leer
(Konzertbericht hier)
Eyehategod 30.05.2025 Amadeus Oldenburg
Cradle Of Filth 16.07.2025 Modernes Bremen
(Konzertbericht hier)
High Spirits 30.09.2025 Amadeus Oldenburg
(Konzertbericht hier)
Captain Planet 02.10.2025 Zollhaus Leer
(Konzertbericht hier)
Killswitch Engage 27.11.2025 Sporthalle Hamburg
(Konzertbericht hier)
Landmvrks 18.12.2025 Inselpark Arena Hamburg
Festivals:
Acherontic Arts (Raphael und ich waren am Samstag für Nagelfar da)
Party.San (Festivalbericht hier)
Streaming:
Sky:
White House Plumbers (lustige Serie über den Watergate Skandal mit Woddy Harrelson)
Kinder Des Zorns (Neuverfilmung der Kurzgeschichte von Stephen King)
Prime:
Die Farbe aus dem All (eine Verfilmung von 2020 der Geschichte von H.P.Lovecraft mit Nicolas Cage)
Reacher
Netflix:
Zero Day (Miniserie mit Robert De Niro / Terrorangriff auf USA)
American Primeval (6-teilige Serie im wilden Westen)
Die Glaskuppel (6-teilige schwedische Thrillerserie um Kindesentführung)
4 Blocks
Untamed
Monster: Die Geschichte von Ed Gein
arte Mediathek:
Kurt Cobain: Montage Of Heck
Everyone Is Fucking Crazy
World White Hate
Physisch:
Arlington Road
Alien
Aliens
Alien³
Alien: Ressurection
Prometheus – Dunkle Zeichen
Alien: Covenant
Alien Romulus
Podcast:
Becoming The Beatles – Die Hamburger Jahre
Iron East – Heavy Metal Im Osten
RadioWissen
11km
Secta
PS3:
Lego Batman 2 – DC Super Heroes
(habe Anfang des Jahres die 100% voll gemacht.)
Lego Marvel Super Heroes
(mit dem Kleinen Ende des Jahres begonnen)