ANGELLORE

„Nocturnes“

(Gothic Doom Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 15.05.2026

Label: Ardua Music

Webseite: Facebook / Bandcamp

Seit fast 20 Jahren machen ANGELLORE aus Frankreich Gothic Doom Metal. Der Bandname dürfte manchem richtigerweise von einem alten TRISTANIA Song bekannt vorkommen. 2007 entstand die Band aus einer Begegnung zwischen Gleichgesinnten und die Musik webt einen majestätischen, traurigen Teppich aus Gothic und Doom Metal. Manche würden sagen, dass die Musik „voll 90er“ ist, andere werden genau deshalb aus Neugier reinhören wollen.

Euch erwarten fünf Tracks über 55 Minuten Spielzeit. Da ist also durchaus Material bis knapp 13 Minuten mir dabei. Erstmal zum Gesang, da trifft typisch hoher Frauengesang auf eine Männerstimme, die sowohl klar und tief als auch heiser krächzig sein kann. Genretypisch ist das ebenso wie die Musik, die einen abwechslungsreichen Klangkosmos der düster melancholischen Metalwelt abbildet.

Der Opener „Falling Birds“ holt einen sanft in die melancholische Welt von ANGELLORE und hat bereits die ersten Ohrwürmer parat. „Black Sun River“ ist der kürzeste und rockigste Song des Album, der die Qualität und das Abwechslungsreichtum des Albums steigert. Mein Favorit kommt in der Mitte des Albums mit „Forsaken Fairytale“, der für einen 11-Minüter ebenso wie fast alle anderen Stücke sehr eingängig ist. Ein Flötenspiel zu Beginn zieht den Hörer weiter in die mystische Welt. Alle Instrumente bauen dramaturgisch sehr schön aufeinander auf im Laufe des Songs und dieser bekommt in der zweiten Hälfte mit dem härtesten Part des Albums einen absoluten Höhepunkt. Dieser Track vereint das ganz Können und das gesamte Klangspektrum von ANGELLORE. Echt klasse. Leider fallen die beiden restlichen Stücke dann etwas ab.

Ich habe das Album mehrmals gehört und habe dabei etwas Anlaufzeit benötigt, um es zu mögen. Aber mittlerweile sind mir die ersten drei Stücke echt ans dunkle Herz gewachsen, vor allem „Forsaken Fairytale“. Das Album könnt ihr euch in voller Länge u.a. auf dem YouTube Kanal von Ardua Music anhören. Gerade Gothic Metal Hörer der 90er und 2000er werden das bisher beste Album der Franzosen mögen, da bin ich mir sicher. (eller)