RELOAD FESTIVAL :: Vollbedienung in Sachen Metal, Hardcore und Rock

Ankündigung RELOAD FESTIVAL in Sulingen vom 13.-15.08.2026

(u.a. mit Judas Priest, In Flames, Arch Enemy, Lamb of God)

Nur noch etwas mehr als 60 Tage warten, dann startet die neue Ausgabe des RELOAD FESTIVALs in Sulingen, 50 km südlich von Bremen. Im Norden hat sich neben dem W:O:A das RELOAD seit 2006 als ein weiterer starker Magnet für Fans der harten Rock und Metal Musik etabliert. Und auch dieses Jahr sind wieder mehrere Hochkaräter der Szene mit dabei, u.a. Judas Priest, In Flames, Arch Enemy, Lamb of God. Dazu jede Menge weitere Bands aus den Kategorien Metal, Hardcore und Rock, da ist für Jeden was dabei

Tickets bekommt ihr wie gewohnt unter:

https://www.reload-festival.de/tickets

Einen sehr guten Eindruck von diesem besonderen Festival seht ihr im Aftermovie des letzten Jahres, als das RELOAD sein 20-jähriges feierte: