THROMOS

„Entkörperung“

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 05.12.2025

Label: Schattenkult Produktionen

Webseite: Bandcamp

Anfang letzten Jahres wurde ich auf THROMOS aufmerksam und innerhalb einiger weniger Wochen, haben sie sich in mein schwarzes Black Metaller Herz gespielt.

Alle Alben konnte ich noch nicht hören, da es online so gut wie nichts von der Band zu finden gibt und man auch nicht mehr alle Alben kaufen kann. Da ich gerne alle Alben hätte, muss ich teilweise also auf Wiederveröffentlichungen hoffen. Das letzte Album „Verfluchung“ (Review hier) kam im April 2024 heraus und hat natürlich direkt ein Review von mir bekommen. In der zweiten Jahreshälfte 2025 kam „Satan“ dann über das Tochterlabel Blutmondsphären als Vinyl heraus (Review hier). Steht natürlich auch schon in meinem Schrank.

Jetzt erscheint einen Tag vor Nikolaus mit „Entkörperung“ das 14. Album der 2-Mann-Band aus Sachsen-Anhalt.

Geändert hat sich zum Glück nicht wirklich etwas. Sound und Melodien variieren von Album zu Album etwas, aber man hat sich gefunden und bleibt sich treu. Wenn ein Album von THROMOS ansteht weiß man schon fast genau,

was man erhält, sehr gut.

Die Band hat dieses Jahr im Proberaum aufgenommen und damit klingt die Scheibe auch, wie Raw Black für mich klingen sollte. Schön räudig, aber gut genug, dass man die Instrumente auch hören kann. Selbst der Bass ist wahrzunehmen, wenn man über eine ordentliche Anlage hört. Die Melodien, die meistens auf Riffs beruhen, gefallen mir vor allem im Song „Risse Durch Raum Und Geist“ sehr gut. Der Gesang ist etwas rückwärtig gemischt und hat so viel Hall abbekommen, dass man durch das Gekreische dann nichts mehr versteht. Ist aber natürlich auch kein „Muss“. In Songs wie z.B. „Eins Mit Einer Metaphysischen Entität“ kommt ab und zu noch ein kehliger Gesang dazu, der eine gute Stimmung schafft. Vor allem wenn zwischendurch ein krächzender Schrei ertönt. Mit Songspielzeiten zwischen 5:45 und 7:15 liegt man auch in meiner Geschmacksrichtung. Also wieder mal alles richtig gemacht, THROMOS. Ich freue mich über dieses Album und wünsche viel Spaß am Wochenende in Österreich auf dem Celebrare Noctem, wo auch noch andere interessante Bands, wie z.B. Kringa auftreten.

Und wie ich gehört habe, wird es auch noch ein Shirt zum Album geben. (hendrik)