AGATA POWER

„Horizon“ (Single)

(Crossover)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 08.05.2026

Label: Eigenproduktion

Webseite: Homepage / Instagram / Spotify

AGATA POWER wurde in Österreich von ehemaligen Mitgliedern von Kontrust, einer bereits bekannte Band gegründet. Plötzlich waren ihre Kurzvideos, wie unten zu shene in meinen Social Media Kanälen gar nicht mehr zu übersehen. Einige habe ich mir angesehen und bin sofort hängen geblieben. Crossover wie er Anfang des Jahrtausends groß und populär war geht direkt auf die 12!

Auch wenn AGATA POWER sich wahrscheinlich lange Vergleiche mit Guano Apes anhören müssen, nicht nur weil mit Agata eine Sängerin am Mikro steht, die eine ähnliche Klangfarbe in ihrer Stimme hat, sondern auch weil es musikalisch durchaus einige Überschneidungen gibt. Ich persönlich hatte allerdings eher Verknüpfungen mit H-Blockx und Clawfinger im Kopf, da ich Guano Apes nie so richtig auf dem Zettel hatte. Auch wenn man mit den Apes natürlich nicht falsch liegt, finde ich meine Verknüpfung auch nach mehreren Durchgängen ihrer ersten Single „Horizon“ passender. Wobei ich auch sagen muss, dass AGATA POWER sich sehr auf die Musik an sich konzentrieren. Da gibt es wenig Effekte, bzw. keine Elektronik wie bei H-Blockx oder Clawfinger. Hier stehen Gitarren, Power und Flow absolut im Vordergrund. Für mich als Gitarrenfan, könnte sogar noch mehr Fokus auf der Gitarre liegen, am besten eine zweite dazu und in den Aufnahmen weit nach vorne mischen, damit es mehr wie im Proberaum klingt, aber ich will hier gar nicht meckern. In ihren Shorts habe sie immer wieder neue Parts präsentiert, die noch zu Songs verarbeitet werden oder hoffentlich bereits wurden. Da war viel dabei, was mich angesprochen hat, obwohl ich mit dieser Art von Musik bis auf die beiden bereits genannten Bands nichts mehr zu tun habe. Ich freue mich auf jeden Fall auf das hoffentlich kommende Album, da ich auf jeden Fall Spaß damit haben werde. Und die Band hat sicherlich richtig Bock, sonst hätten sie sich nicht die Arbeit mit den ganzen Shorts gemacht und sicherlich nicht nur meine Socials geflutet. Sie haben mit ihrer Single schon fast 3000 monatlich Hörer bei Spotify!

Respekt! Agata gib Power! (hendrik)