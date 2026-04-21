BURNING Q FESTIVAL :: 3 Tage Metal & Camping

Ankündigung für das 14. BURNING Q FESTIVAL

vom 23.-25. Juli 2026 in Freißenbüttel

u.a. mit Grave Digger, The Haunted, Immolation, Atlantean Kodex, Lamp of Murmuur, Nailed To Obscurity

3 Tage Metal & Camping heißt es in der zweiten Julihälfte wieder in Freissenbüttel nahe Bremen – und das zum bereits 14. Mal. Auf zwei Bühnen bietet das kleine, aber feine Festival eine große Bandbreite an Metal Genres. Die Headliner wie GRAVE DIGGER, THE HAUNTED oder IMMOLATION führen das Feld von über 30 vor allem Black, Death, Thrash, Speed und Heavy Metals Bands an. Viel Abwechslung ist also geboten an den drei Tagen.

Mehr Infos zum Festival, Ticketverkauf und den Bands gibt es via www.burningq.de.