RIMRUNA

„Wenn Droben Nachts Der Frostmond Thront“

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 30.05.2026

Label: Kombinat Schwarz Metall/Schattenkult Produktionen/Blutmondsphaeren

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

9 Jahre nach dem letzten Album (Review hier) und 6 Jahre nach der letzten Veröffentlichung mit neuen Songs gibt es endlich ein neues Album von RIMRUNA!

Was mir direkt auffällt, als ich mein Paket öffne, ist das Cover, welches eine schöne Mondfotografie zeigt. Die Farben springen mir aber ins Auge, da hier wesentlich mehr schwarz als weiß vorhanden ist, was bei einem solchen Bild natürlich relativ logisch ist, farbtechnisch aber dadurch von allen anderen RIMRUNA/Drengskapur-Covern abweicht, auf denen der helle Anteil überwiegt.

Auf der Tapeversion gibt es ein anderes Bild als Cover, auf dem der Mond sogar in gelblich/orange, also in Farbe scheint! Das zweite was mir ins Auge, bzw. dieses Mal ins Ohr springt, ist das Intro, welches nicht (wie gewohnt) auf einer Akustikgitarre dargeboten wird, sondern ein Ambientstück mit gesprochenem Text ist. Gefällt mir sehr gut! Und die elektronischen Beigaben bleiben über die Scheibe erhalten. Am stärksten sind sie mir beim ersten Track, „Gefährte Der Nacht“ aufgefallen, als ich den Song im Auto gehört habe.

Beim Track „Frostmond“, der Seite B des Vinyls eröffnet, hingegen klingen die Keyboards nach Kirchorgel und nicht nach sphärischem Ambient, was natürlich eine komplett andere Stimmung erzeugt.

Auch musikalisch hat man sich weiterentwickelt, zum Glück ohne sich zu weit von sich selbst zu entfernen. Zu der gewohnten Art und Weise, kommen weitere Sachen hinzu. „Gefährte Der Nacht“ zum Beispiel ließ mich vermuten, dass das ganze Album für Bandverhältnisse recht langsam ausgefallen sein könnte. Hinzu kam, dass der Part ab ca. Minute 3,33 total sphärisch und langsam, mich durchaus an Melodien von Drudkh erinnert, auf die ich im Zusammenhang mit RIMRUNA jetzt nicht direkt gekommen wäre. Und genau deswegen zündet dieser Part direkt bei mir.

Auch der Part ab Minute 6, mit dem starken Keyboard drängt sich mir auf und begeistert. Im späteren Verlauf des Songs geht man dann in die „gewohnte“ Geschwindigkeit über und ich bekomme das, was ich erwartet habe.

„Mondesreigen“ bietet gewohnte Kost, driftet bei fast 9 Minuten aber in einen tollen Part mit choralem „Ahhhhh“ ab, der eine tolle Stimmung erzeugt.

Damit ist Seite A, als „Neumond“ betitelt auch schon durch.

Seite B, „Vollmond“, startet wie oben schon erwähnt mit „Frostmond“. Ehrlich gesagt hatte ich innerlich irgendwie gehofft, dass „Freezing Moon“ irgendetwas damit zu tun hat, hat es aber nicht. Hier überzeugt wie geschrieben die „Kirchenorgel“. Und wenn nach der Hälfte des Songs der Albumtitel in klarer, kehliger Stimme erscheint, fühle ich mich positiv an Nemesis Sopor erinnert.

Weiter geht es mit „Die Sage Vom Funkenflug“, welcher für mich mit „Gefährte Der Nacht“ darum kämpft, welcher der beste Song des Albums ist.

Tolle Stimmung und schöne Melodie der Leadgitarre bei genau 8 Minuten. Starker Song! Zum Abschluss gibt es mit „Als Die Sterne Fielen“ einen Instrumentalsong, der an das Intro anknüpft! Ich bin wieder mal begeistert. Das könnte meine Black Metal Scheibe des Jahres sein!

Soundtechnisch hat man sich, wie schon zu lesen ist, weiterentwickelt!

Von „Frostbann“ (Review hier) über „Der Hatz Entronnen“ zu „Wenn Droben Nachts Der Frostmond Thront“ wird man immer differenzierter, was sicherlich auch einfach an den Möglichkeiten liegt, wie Homerecording sich verändert hat, da man bis auf das Master bei Tiefenlaut Audio hier alles selbst gemacht hat. Respekt!

Die CD erscheint als Digipak über Kombinat Schwarz Metall und Schattenkult Produktionen.

Die LP ist limitiert auf 500 Einheiten und erscheint mit 8-seitigem Booklet über Kombinat Schwarz Metall und Blutmondsphaeren. (CD und LP kommen mit doppelseitigem A2-Poster auf Naturpapier)

Das Tape ist limitiert auf 100 Einheiten und erscheint über Kombinat Schwarz Metall.

Aktuelles Merchandise zur Scheibe wird es auch geben und ist dann definitiv über Bandcamp zu erhalten. (hendrik)