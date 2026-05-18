DER DETZE ROCKT :: DAS Metal Open Air der Eifel

Festivalvorbericht für DER DETZE ROCKT 2026

am 19.+20.06.2026

(u.a. mit Midnight, Riot, Aura Noir, Blaze Bayley)

Nach 9 Jahren 2025 wieder das erste Mal auf einem Festival gewesen (Bericht Burning Q), bin ich wieder vollends auf den Geschmack gekommen. Natürlich muss es dieses Jahr wieder ein kleines Festival sein mit viel Charme und Genre Abwechslung. Da das Burning Q mir dieses Jahr von den Bands eher nicht so zu sagt, bin ich zufällig auf ein ähnlich kleines Festival gestoßen, welches auf dem Namen DER DETZE ROCKT hört.

Der mitten in der Eifel gelegene Detzenberg ist, wie man sich denken kann, der Namensgeber diese Festivals. 300km Anfahrt, 2 Tage und Klasse Bands, was will man da mehr, außer noch auf gutes Wetter zu hoffen? Ich bin sehr gespannt, ob es das Burning Q im letzten Jahr toppen kann, zumindest schiebt die Bandauswahl eine freudige Erwartung voraus. Helft, das Festival bekannter und ausverkauft zu machen und holt euch ein Ticket!

https://www.derdetzerockt.de / https://www.facebook.com/DerDetzeRockt

Mit von Party sind:

– Midnight (Black’n’Roll)

– Riot (Old School Heavy Metal)

– Aura Noir (30 Years Black Thrash Attak)

– Blaze Bayley (Hard n Heavy)

– Bulldozer (Heavy Thrash)

– Chapel of Disease (Death Thrash)

Und aus dem lokalem Underground:

– Dungeon Keeper

– Exxecutor

– Iron Kobra

– Lynx

– Midnight Prey

– Ritvs

– Sadistic Goatmessiah

– Van Ash

– Attic