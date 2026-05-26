ROSE TATTOO 2026 :: One Last Ride, eine letzte Rose Tattour

Ankündigung der ROSE TATTOO Tour 2026

u.a. für Osnabrück, Hyde Park am 26.7. (www.carlos-Konzert.de)

Es gibt Bands, die man saisonal hört wie z.B Volbeat, The Devils Blood oder ähnliche Bands. Man hört sie einen Sommer, feiert sie, und danach fallen sie wieder aus dem Rahmen. Und dann gibt es Bands, die einen das Leben lang begleiten, ROSE TATTOO gehören für viele genau in diese Kategorie.

Nach der großartigen Tour 2022 (siehe Artikel) kommen Rose Tattoo ein letztes Mal nach Europa. Die „Rock’n’Roll Outlaws – One Last Ride“-Tour wurde als finale Europareise angekündigt. Fünfzig Jahre ROSE TATTOO.

Somit hängt etwas über dieser Tour, das man in der Musik eigentlich nie laut aussprechen will: Abschied.

Und natürlich stellt sich für viele die Frage: Muss man das noch sehen? Die ehrliche Antwort lautet: Gerade deswegen.

Wer ROSE TATTOO schon einmal live erlebt hat, weiß, dass man hier ein perfekt durchinszeniertes Rock Event bekommt. Jedoch ohne Feuerwerk und keine übertriebene Selbstbeweihräucherung, keine künstliche Verjüngungskur auf LED-Wänden und auch keine Merchprodukte für 70 Euro. ROSE TATTOO waren immer nur authentischer Hard Rock, in dem Geschichten über das Leben erzählt werden, die man fühlen kann.

Mit Angry Anderson, der im August sage und schreibe 79 Jahre als wird, steht noch immer jener Frontmann vorne, der wie ein Naturereignis wirkt, während Andere nur noch des Geldes wegen auf der Bühne stehen. Dass diese Tour überhaupt noch stattfindet, lässt sich alleine dem Geist der Musik selber zuschreiben. Die Deutschlandtermine lesen sich wie eine Reise durch alte Gewohnheiten und gute Erinnerungen: vom Hyde Park in Osnabrück (www.carlos-Konzert.de) über Bochum, Hamburg, Berlin oder Wacken – Orte, an denen ROSE TATTOO schon oft ihre Spuren hinterlassen haben. Manche Hallen dürften kochen, manche werden roher, lauter und metallischer reagieren, andere eher wie ein großes lautes Wiedersehen wirken.

Aber wer ehrlich ist, kennt das Gefühl vor solchen Touren: Wird das noch funktionieren? Kann diese Energie noch einmal entstehen? Oder schaut man am Ende nur einer Legende beim Verabschieden zu? Entscheidet selbst. Eines ist sicher, wenn diese Band etwas kann, dann Authentizität – dieses seltene Gefühl, dass da oben Menschen stehen, die den ganzen Zirkus tatsächlich gelebt haben. Nicht für Social Media. Nicht für den Algorithmus. Sondern weil Rock’n’Roll ihr Zuhause ist. Und so bleibt vor dieser Tour vor allem eines: Vorfreude. Vielleicht ein bisschen Wehmut. „One Last Ride“ klingt nach Abschied. Abschied einer der letzten lebenden Rock and Roll Legende, eines Buddhas. (holger)

24.07.2026 Leipzig – Parkbühne

25.07.2026 Pyras – Classic Rock Night (Festival)

26.07.2026 Osnabrück – Hyde Park (www.carlos-Konzert.de)

04.08.2026 Bochum – Zeche

05.08.2026 Frankfurt – Batschkapp

06.08.2026 CH-Pratteln – Z7 Summer Nights (Festival)

11.08.2026 Kaiserslautern – Kammgarn

12.08.2026 München – Backstage Werk

14.08.2026 AT-Graz – PPC

18.08.2026 Berlin – Astra

19.08.2026 Braunschweig – Westand

20.08.2026 Hamburg – Markthalle

21.08.2026 Busdorf – Baltic Open Air (Festival)