CNOC AN TURSA

„A Cry For The Slain“

(Melodic Death/Celtic Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 24.04.2026

Label: Apocalyptic Witchcraft

Webseite: Facebook

Die Schotten CNOC AN TURSA veröffentlichen mit „A Cry For The Slain“ nach mehrjähriger Pause ein neues Album, das sich bereits nach wenigen Durchläufen als ein absolutes Highlight entpuppt. Ein Album für die Jahres Top 10 ohne Frage.

Von Celtic Rock bis Melodic Black Metal decken sie ein abwechslungsreiches Spektrum ab und im Schwerpunkt kann man die Songs im Melodic Death/Folk Metal einordnen.

Nach einem sich schön sich aufbauenden und emotionalem Introtrack, starten CNOC AN TURSA mit einem schnellen Banger durch. „The Caoineag“ ist einer von mehreren richtig starken Songs auf dem Album, sieben gibt es davon an der Zahl und alle sind von guter bis Ohrwurmqualität. Auch nach vielen (und ich rede hier von an die 20) Durchläufen höre ich das Werk, welches mir bereits ein paar Wochen vorliegt, immer wieder gerne. Neben dem eben erwähnten Track „The Caoineag“ hat es mir auch „Am Fear Liath Mòr“ besonders angetan. Die beiden Songs wurden von dem knapp 45-minütigen Album am meisten gespielt. Aber egal, bei welchem Track ihr anfangt, Fans des folkigen Black/Death Genres werden hier auf ihre Kosten kommen. Unbedingt antesten, das Album gibt es auf dem Label-YouTube-Kanal in voller Länge! (eller)