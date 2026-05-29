ARCANE FROST

„Night´s Cavalry“

(Black Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 03.01.2026

Label: Bleeding Heart Nihilist Productions

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

Sorry Dennis! Ich hatte dir zugesagt, mich bei dir zu melden, wie mir das Album gefällt und bin immer wieder darüber weggekommen. Als Entschuldigung dafür, bekommst du meine Meinung als Review, so habt ihr noch etwas mehr davon!

„Cosmic Winter“, die Demo von 2017 habe ich Dennis auf dem Party.San im Backstagebereich abgekauft für keine Ahnung wie viel, weil wir beide rotzevoll waren und ich ihm einfach mein ganzes Kleingeld was ich hatte in die Hand geschüttet habe. Erinnere ich mich gerne dran zurück. Die Demo lief dann lange regelmäßig bei mir, weil sie mich wirklich gepackt hat.

Die folgende 4-Track-EP „Dragged Into The Void“ 2 Jahre später (Review hier) gefiel mir auch, kam aber nicht ganz an die Demo ran, zumindest für mich.

Weitere 7 Jahre später kommt es jetzt zum Debütalbum von ARCANE FROST!

Die Band hat fast schon selbst nicht mehr dran geglaubt, dass das Album überhaupt erscheint, habe ich irgendwo in den sozialen Netzwerken mal aufgeschnappt, warum weiß ich aber nicht mehr. Umso besser, dass es doch dazu gekommen ist, denn „Night´s Cavalry“ ist sogar über ein Label erschienen, die anderen beiden Veröffentlichungen haben die Jungs damals selbst in die Hand genommen.

Hab grad nochmal in die anderen Veröffentlichung reingehört und die treffen etwas mehr meinen Geschmack, was mitnichten bedeutet, dass „Night´s Cavalry“ schlechter dasteht oder qualitativ weniger zu bieten hat. Ich mach es rein am Sound fest, da die räudigeren Sachen eher mein Ohr treffen. Trotzdem trifft der Sound vom Album auch mein Ohr und in der Zwischenzeit mit den entsprechend gestiegenen Möglichkeiten und mit Label im Rücken ist da natürlich auch einfach was anderes zu machen. Der Sound passt hier definitiv gut zur Mucke! Besser austariert, flächiger und differenzierter. Man kann alles gut hören und die wichtige Menge Rotz und Räudigkeit ist zum Glück geblieben. Auch der Gesang von Dennis, der in insgesamt 3 Bands gleich 3 verschiedenen Musikrichtungen fröhnt, gefällt mir wirklich gut, wenn er natürlich auch ganz anders klingt als bei den anderen Veröffentlichungen. Im Mix passt der Sound auf „Night´s Cavalry“ natürlich besser ins Gesamtbild.

Rein musikalisch hat man sich nicht wirklich verändert. Es gibt Blasts, zum größten Teil bewegt man sich aber in langsameren Gefilden, bis hin zu „doomigen“ Parts! Eine tolle Mischung, die die Platte nicht langweilig werden lässt und für Abwechslung sorgt!

Je öfter ich das Debüt von ARCANE FROST höre, desto besser gefällt es mir, weil ich immer noch etwas entdecken kann. Ich hoffe ich bekomme die Band mal auf einer Bühne zu packen, das stelle ich mir spannend vor! (hendrik)