VOR DIE HUNDE

„Weltmarktführer Befiehl – Wir Entfolgen!“

(Grindcore)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 13.03.2026

Label: Defying Danger Records/Necro Records

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

Ich hatte mich mal mit Anselm von Japanische Kampfhörspiele über VOR DIE HUNDE unterhalten, konnte mich aber nicht mehr so recht an das Gespräch erinnern. Er hatte mich auch nach meiner T-Shirtgröße gefragt. Dieses Gespräch hatte ich allerdings schon längst verdrängt. Als ich im Dienst ein Foto per WhatsApp von meiner Freundin erhielt, auf dem unser Sohn grinsend einen Pizzakarton in die Linse hielt. Ich schickte ihm eine Sprachnachricht und wünschte ihm einen guten Appetit. Er grinste allerdings nicht, weil er sich auf seine Pizza freute, sondern weil der Karton mit Hermes kam. Der Postbote hat meine Freundin an der Tür gefragt, ob wir Pizza bestellt hätten. Und sie war total verwirrt, warum eine nicht bestellte Pizza mit Hermes geliefert wird. Macht ja gar keinen Sinn. Kommt doch eiskalt an! War natürlich auch gar keine Pizza, sondern das Promopaket von VOR DIE HUNDE!

Außer dem aktuellen Album auf Vinyl hat die Grindcoreband aus Passau mir zusätzlich ein Shirt mit eingepackt und ein absolut ergreifendes, persönliches Anschreiben beigelegt.

– „Einige deiner Reviews in der Vergangenheit zeugen davon, dass du auch u.a. Connaisseur des Hochgeschwindigkeitgeballers bist. Somit ist unser jüngster Release hochrelevant für dich.“

– „Die meisten Riffs haben unsere Produktentwicklungsingenieure bei Rotten Sound, Nasum, Misery Index und Pig Destroyer geklaut, die Ideologie von Napalm Death und die Verunstaltung von Sprache der Japanischen Kampfhörspiele haben jedoch auch eine tragende Rolle im Fertigungsprozess gespielt!“

Bevor ich nur einen einzigen Ton gehört habe, gefiel mir die Band schon überaus gut. Ein saugeiles Promopaket mit einem Anschreiben, bei dem ich mehrfach laut gelacht habe.

Jungs, danke dafür!

Der zweite Satz, den ich da aufgeführt habe, fasst die Platte schon so gut zusammen, dass das Review damit schon fertig sein könnte. Wäre aber extrem unfair, wenn die Jungs mich so begeistert haben mit ihrem Paket!

Zur Vinyl gehört ein großes Booklet mit den Texten der Songs, welches so gestaltet ist, als wäre die Lyrics Beiträge aus den sozialen Medien. Auch das habe ich gefeiert, da es wirklich schick und aufwendig gestaltet ist.

Der Sound vom dritten Album der Bayern ist extrem gut ausgefallen.

Die Gitarren klingen sehr fett, eher nach Hardcore als nach typischer Grindcoregitarre, das Schlagzeug ist fett und schön vordergründig abgemischt, so wie ich es z.B. auch bei Nasum liebe. Gitarrist und Sänger Lukas macht einen wirklich guten Job. Für mich persönlich dürfte es zwischendurch auch nochmal hochgehen mit der Stimme, aber das ist nicht sehr ausschlaggebend. Aber hey, was für ein Freak ist der Junge denn bitte? VOR DIE HUNDE reicht ihm bei weitem nicht! Die gleichen Positionen besetzt er auch bei den Grindcorejungs von Distaste aus Österreich. Seit mehreren Jahren übernimmt er Bass und Gesang bei Nervecell aus Dubai, wie auch immer das gehen soll und neben Gesang bei den technischen Todesmetallern von Profanity zelebriert er noch Bass und Gesang bei den Doom/Deathern Endomos aus Österreich! Bist du eine Katze mit 7 gleichzeitigen Leben, Lukas? Eins pro Band und die restlichen 3 wegen Dubai, oder wie?

Dieses Jahr spielen sie dann auch noch auf dem Obscene Extreme.

Alter, was geht bei euch? In Passau scheint was im Wasser zu sein oder die Chemtrails kicken paradox!!!!!!

Die CD erhaltet ihr über Defying Danger Records und die Vinyl liegt bei Necro Records bereit!

Jungs, ich lieb euch ein bisschen!

Liebe Leser, bitte kaufen sie diese Musik, denn sie ist sehr gut!

(hendrik)