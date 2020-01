Hendriks musikalisches 2019

884 Reviews seit meinem Einstieg beim Amboss, genau 100 davon in 2019 und damit starte ich in mein 10. Jahr AMBOSS!

begann musikalisch eher ruhig für mich, wie ihr an den ersten 5 Alben meiner Liste und auch dem ersten Konzert sehen könnt, mein Körper brauchte das.

Dann kamen jedoch alte Muster wieder durch und es wurde geballert.

Meistgelaufene aktuelle Alben 2019:

Brant Bjork – Jacoozzi (Review hier)

Duel – Valley Of Shadows (Review hier)

Giant Dwarf – Giant Dwarf (Review hier)

Haunt – If Icarus Could Fly

Idle Hands – Mana

Blood Red Throne – Fit To Kill (Review hier)

Fetid – Steeping Corporeal Mess (Review hier)

Fvneral Fvkk – Carnal Confessions (Review hier)

Tool – Fear Inoculum

Opeth – In Cauda Venenum (Review hier)

Verheerer – Monolith (Review hier)

Killswitch Engage – Atonement

Blood Incantation – Hidden History Of The Human Race

SONGS 2019:

Duel – Black Magic Summer

Giant Dwarf – Repeat After Defeat



Idle Hands – Dragon, Why Do You Cry?



Fvneral Fukk – The Hallowed Leech



Opeth – Hjärtat Vet Vad Handen Gör



Killswitch Engange – The Crownless King

Der Song fiel mir auf dem aktuellen Album auf, weil er so gut wie keine cleanen Vocals hat, nur ein paar im Background. Außerdem ist Chuck Billy mit von der Partie. Guter Stoff!



Killswitch Engage – I Am Broken Too

Das Video zieht mir die Schuhe aus und der Song macht mir bei jedem Hören Gänsehaut. Depressionen sollten viel mehr thematisiert werden.

Meine persönliche Depression Anthem!

“AND IF YOU NEEDED PROOF, I’LL REOPEN MY WOUNDS

IN ALL THE RIGHT PLACES FOR YOU

I CAN SEE THE TRUTH ´CAUSE I AM BROKEN TOO”



Interviews:

The Crown

Ein Traum ging in Erfüllung an diesem Tag. Danke Marko, danke Party.San!



Konzerte:

28.02.2019

The Neptune Power Federation – MTS Oldenburg

02.06.2019

Visigoth/Resistance/Bewitcher – MTS Oldenburg

14.10.2019

Machine Head – RuhrCongress Bochum

06.12.2019

Fliehende Stürme – Alhambra Oldenburg

Festivals:

Party.San

Den Bericht mit vielen Fotos könnt ihre HIER lesen.

Dieses Jahr haben wir wirklich viel erlebt auf UNSEREM Festival. Vielen Dank dafür.

Und unseren Videobericht könnt ihr euch hier auch nochmal ansehen.



Black Fall Fest

Den Bericht zum schönen, mit Herz geführten kleinen Festival könnt ih HIER lesen.

Überraschung des Jahres:

DISMEMBER

Endlich gibt es DIE Death Metal Band wieder!

Idle Hands

Alles fanden sie gut, nur ich nicht! Nachdem ich mir das Album aber dann irgendwann komplett angehört habe, um es zu verstehen, hat es auch bei mir Klick gemacht.

The Cure

Interessant fand ich die Band schon immer, so richtig dicke sind wir erst seit diesem Jahr!

2018 untergegangen:

Fu Manchu – Clone Of The Universe

Dopethrone – Transcanadian Anger

Obscenity – Summoning The Circle

Schrat – Alptraumgänger

Rückblick:

Wie immer Alben, die irgendwann seit ihrer Veröffentlichung eine Bedeutung für mich hatten/haben:

2009:

Blood Red Throne – Souls Of Damnation

Cannibal Corpse – Evisceration Plague

Excoriate – On Pestilent Winds…

Fliehende Stürme – Die Tiere Schweigen

Fu Manchu – Signs Of Infinite Power

Ghost Brigade – Isolation Songs

Gorgoroth – Quantos Possunt Ad Satanitatem Trahunt

Hypocrisy – A Taste Of Extreme Divinity

Katatonia – Night Is The New Day

Marduk – Wormwood

Napalm Death – Time Waits For No Slave

Nile – Those Whom The Gods Detest

Old Man´s Child – Slaves Of The World

Paradise Lost – Faith Devides Us-Death Unites Us

Pearl Jam – Backspacer

Shining – VI-Klangopsalmer

Slayer – World Painted Blood

1999:

Agathodaimon – Higher Art Of Rebellion

Crowbar – Odd Fellows Rest

The Crown – Hell Is Here

Eins Zwo – Gefährliches Halbwissen

Freundeskreis – Esperanto

Grip Inc. – Solidify

Hypocrisy – Hypocrisy

Immortal – At The Heart Of Winter

Judas Iscariot – Heaven In Flames

Lock Up – Pleasures Pave Sewers

Marduk – Panzer Division Marduk

Mogwai – Come On Die Young

Nagelfar – Srontgorrth

Obliteration – Demo ´99

Satyricon – Rebel Extravaganza

Silverchair – Neon Ballroom

Six Feet Under – Maximum Violence

Slipknot – Slipknot

1989:

Banshee – Race Against Time

Defecation – Purity Dilution

Gorilla Biscuits – Start Today

Napalm Death – Mentally Murdered

Nirvana – Bleach

Repulsion – Horrified

Running Wild – Death Or Glory

Sepultura – Beneath The Remains

Terrorizer – World Downfall

Testament – Practice What You Preach

Titan Force – Titan Force