DUEL

“Valley Of Shadows”

(Doom/Stoner Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 17.05.2019

Label: Heavy Psych Sounds

Webseite: Facebook, Bandcamp

Mit “Valley Of Shadows” bringen die texanischen Psychedelic Doom Stoner von DUEL ihr drittes Album auf den Markt.

Mir war die Band vorher unbekannt, aber der Schriftzug, das Cover und das Label haben mich neugierig gemacht und so haben DUEL mich gepackt.

Psychedelic Doom Stoner Heavy Metal mit tollem Sound und Spitzenmelodien blubbert mir entgegen. Man höre sich nur den Track unten im Video an, Ohrwurmmelodien treffen auf Stonergitarren und geilen Sound. Super zum Autofahren, ebenso für die Gartenparty.

Ich muss zugeben, dass mich der erste Durchlauf nicht so richtig gepackt hat, aber die weiteren Durchläufe haben ihren Teil getan und jetzt läuft die Scheibe seit Tagen immer wieder bei mir. Auch gerade wegen Songs wie „Tyrant On The Throne“ die sehr rockig, aber trotzdem düster genug rüberkommen.

Ich bin gepackt von dieser Band und werde mir auf jeden Fall auch noch ihre anderen beiden Alben geben müssen. Fröhlich genug für gute Laune, hart genug zum Rocken und dreckig genug für Stoner Doom. Toll!

(hendrik)