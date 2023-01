WILT

„Dracunculus Medinensis“

(Old School Death / Doom Death Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 12.01.2023

Label: Eigenproduktion

Webseite: Homepage / Instagram / Bandcamp

Die Herforder Old School-Jungs von WILT kündigten bereits für den 17.03.23 die Veröffentlichung ihres zweiten Longplayers mit dem Namen „Into Nothingness“ an. Nun hauen sie mit „Dracunculus Medinensis“ die erste Single auf den Markt, welche über ihre Bandcamp-Seite ab sofort hörbar ist.

WILT haben hier einen großartigen Doom-Knaller gezündet, der definitiv Lust auf mehr versprüht. Mit der Kombination aus HM2, dunklem Bass und schweren Vocals tropft der Song tief und düster nachhaltig in die Gehörgänge und versetzen einen in eine modrige Katakombe in der das Grauen langsam auf einen zu kriecht und zu packen versucht, um dann parasitär den Körper als Wirt für die nächste Grauensgeneration zu benutzen. Der Tod ist das Ende jeden Lebens und er hat es nicht eilig, denn man entkommt ihm sowieso nicht. Daher setzt man hier nicht auf Geschwindigkeishexerei, sondern doomige Düsternis, und diese vermittelt Unausweichlichkeit in ihrer vollkommenen Fiesheit in einer Umgebung stinkenden Verfalls.

Hier wurde nichts neu erfunden aber definitiv alles richtig gemacht und ich freue mich auf das kommende Album und bin sehr gespannt, was dort noch auf einen wartet. Überzeugt euch selbst und hört rein! Absolute Empfehlung! (yves)