VOIDFALLEN

„The Rituals of Resilience“

(Melodic Death Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 21.02.2024

Label: Noble Demon Records

Webseite: Facebook / Bandcamp

Die finnischen Melodic Death Metaller VOIDFALLEN haben ihr zweites Album „The Rituals of Resilience“ am Start, das sie über Noble Demon veröffentlichen. Ursprünglich als Zwei-Mann-Projekt im Jahr 2019 von den Gitarristen Tommi Kangaskortet und Henri Vuorenmaa ins Leben gerufen, hat sich das Lineup von VOIDFALLEN zu einer 5-köpfigen Band weiter entwickelt.

Das Zweitwerk weiß mit einer Mischung aus modernem und klassischen Melodic Death Metal zu gefallen. Leichte Tendenzen zum Deathcore und der gezielte Einsatz von Synth-Klängen runden den Gesamtsound für ab. Die Finnen hauen hier in knapp 45 Minuten viele gute Songs raus, die auch bei langjährigen Fans des Genres auf Gehör stoßen sollten. Zumindest hat die Mischung recht schnell meine Aufmerksamkeit gleich nach den ersten Vorabsongs wie „Pyre of Vengeance“ bekommen. Das Anhören und Reinhören in das Album hat sich echt gelohnt, es lief schon mehrere Mal in den letzten Wochen durch. Mein neuer Lieblingstrack, „Hymn for the Fallen“, sei als zweiter Anspieltipp genannt, weitere Songs findet ihr dann beim Hören für euch selber heraus. Ein unerwartetes Highlight im frühen 2025, da ich diese Band bisher nicht kannte. (eller)