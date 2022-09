VOGELFREY

“Titanium”

(MA Rock/Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 16.09.2022

Label: Metalville

Webseite: Homepage / Facebook

Seit 18 Jahren sind VOGELFREY nun schon aktiv und mit etwas Verspätung ist nun ihr neuester Streich erschienen. “Titanium” ist dabei ein dem Namen entsprechend vergleichsweise hartes Mittelalter Rock Album geworden mit Einflüssen von vielen anderen Bands der Szene wie alte SaMo, Subway To Sally oder Letzte Instanz, an die ich beim Hören immer wieder erinnert werde. Aber sie bringen auch immer wieder ihre eigene Verrücktheit in die Stücke mit rein. Nach zwei eher normalen Tracks wie der “Flammenvogel” vom Cover oder dem harten “Stahlhammer” folgt der abgedrehte Partysong “Nicht A” geschmückt mit Elektroeinschlag und zum Abfeiern geeignet. Gefühlvoll können sie aber auch, wie die Schunkelballade “Legenden” beweist.

Zum Abwechslungsreichtum des Albums gehören dann auch harte Saiten von Gitarre und Cello passend zur Titanen-Schlacht bei “Gott gegen Gott”. Oder der Mythos vom schottischen Kannibalen “Sawney Bean”, dem ersten VOGELFREY Song mit englischem Text, dessen schaurige Geschichte von Bouzouki und Streichern untermalt wird. Auch ein Coverstück ist mit dabei, “1000 Jahre Bier” von Deichkind, bei dem die Band von Mr. Hurley von Mr. Hurley & die Pulveraffen unterstützt wird. Nicht der einzige Track, der dem Alkohol gewidmet ist.

Zum Finale haben sich VOGELFREY dann nochmal besonders ins Zeug gelegt, orchestral und schwermütig wird das Ende zelebriert

Als Bonus für die limitierte Boxversion präsentieren VOGELFREY sechs ihrer Songs in komplett akustischem Gewand. “Folksnah” legt den Fokus erstmals vollständig auf die folkige Seite der Band mit den Stücken “Legenden”, “Ära Des Stahls”, “Lindwurm Massaker”, “Schuld Ist Nur Der Met”, “Heldentod” und “Walhalla”.

Mittelalter Rock Fans treffen hier auf ein vielseitiges Album. Die 10 Songs auf “Titanium” bringen eine gute Mischung aus Szene-bekanntem und eigenen verrückten Ideen. Also einfach mal reinhören. (eller)