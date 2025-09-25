VINTERSORG „Vattenkrafternas Spel“ (Folk/Dark Metal)

VINTERSORG

„Vattenkrafternas Spel“

(Folk Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 26.06.2025

Label: Hammerheart Records

Webseite: Instagram / Facebook / Bandcamp

Die Schweden VINTERSORG sind mit ihrem neuen Album „Vattenkrafternas Spel“ zurück und klingen modern und zugleich vertraut. Die Prog Metal Schraube, an der sie zwischendurch für meinen Geschmack mal etwas zu sehr gedreht hatten in ihrer langen Diskographie, wurde etwas zurückgefahren. Dafür ist wieder mehr Flair und direkterer Folk Metal in typischer VINTERSORG Manier von früher zu hören. „Ödemarkens Son“ lässt durchaus grüßen auf dem neuen Album.

Vor allem der rauhe Ton ist es, der VINTERSORG in ihrer über 30 Jahre andauernden Historie immer wieder von anderen Folk Metal Bands unterschieden hat. Dazu der cleane Gesang von Andreas Hedlund (aka Vintersorg), der war und ist immer etwas Besonderes, ein klares Wiedererkennungsmerkmal, wenngleich es auch immer wieder growlig zugeht. Die Naturverbundenheit in den Texten spiegelt sich vielfältig in der Musik wieder. Ruhige und schöne Passagen treffen auf schroffe und harte Klänge. Die Erhabenheit, die VINTERSORG immer wieder in ihre Musik einfließen lassen, trifft auf Nackenbrecherparts. Ein Album voller Gegensätze, so scheint es, aber sie passen immer wieder wunderbar zusammen.

Wer VINTERSORG über die ganze Karriere verfolgt hat und die Musik mag, wird auf dem neuen Album all die Facetten, die das Klangkonstrukt der Schweden immer ausgemacht hat, wiederfinden. Herausfordernd, aber nicht zu komplex, sind die 9 Songs ein echtes Highlight geworden. Auf meinem VINTERSORG Lieblingsalbum der neueren Zeit stechen vor allem folgende Tracks hervor: „Efter Dis Kommer Dimma“, „Kraftkällan“ und „Malströmsbrus“, zum Teil schon vorab veröffentlicht. Also reinhören dringend empfohlen! (eller)