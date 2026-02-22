UNIVERSUM25

„Die Maschinen wollen leben“

(Synth Rock/Punk/Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 20.02.2025

Label: Vertigo Berlin Universal

Webseite: Homepage / Facebook / instagram

UNIVERSUM25 besteht aus Sänger Michael Robert Rhein (In Extremo), Pat Prziwara (Fiddlers Green / Gitarre), Gunnar Schroeder (Dritte Wahl / Gitarre), Rupert Keplinger (Eisbrecher, Antitype / Bass) und Drummer Alex Schwers (Slime) und veröffentlicht mit „Die Maschinen wollen leben“ 10 neue Songs. Komplettiert wird das Sextett durch den szenebekannten Produzenten und Songschreiber Jörg Umbreit aus den Principal Studios. Auch auf ihrem 2. Album bleiben bleiben sie ihrem Mix aus hartem Rocksound und Elektronischen Komponenten sowie einer gewissen Punk Attitüde treu. Alles in Allem kann man sagen, man findet in dem Stilmix durchaus Einflüsse von allen Bands der beteiligten Musiker wieder. Besonderen Wiedererkennungswert hat natürlich der Gesang von Robert Rhein, der dem Album einen sehr prägnanten Stempel aufdrückt und keine Schwächen erkennen lässt.

Auch musikalisch beginnt das Album äußert stark. In der ersten Hälfte begegnet man fünf abwechslungsreichen Stücken mit hohem Wiederhörfaktor. „Die Maschinen wollen leben“ und „Gardinen zu“ sind darunter die i-Tüpfelchen, die auf jeden Fall in meine Playlist wandern. Leider fällt dieser Wiederhörfaktor in der zweiten Hälfte für meinen Geschmack etwas ab. Zwar immer noch gute Songs, aber kein Hitpotential mehr. Wobei, das ist meckern auf hohem Niveau, denn insgesamt gibt’s ein echt qualitativ hochwertiges Album in Sachen Text und Songwriting.

Wie die genannten Songnamen schon erahnen lassen, Thematisch geht es auf „Die Maschinen wollen leben“ wieder postapokalyptisch und dystopisch zur Sache, wobei der Fokus diesmal auf dem angespannten Verhältnis zwischen Menschen und Maschinen, Künstlicher Intelligenz und einer übertechnisierten Welt in einer nicht so fernen Zukunft liegt. Als Ergänzung dazu deckt die Band mit sozialkritischen Momentaufnahmen und pointierten Texten genau auf, welche Missstände und Auswüchse der Gegenwart den Grundstein für das Hightech-Armageddon bilden. (eller)

Zur Erstauflage der CD/LP gibt es eine exklusive Bonus CD/LP mit dem kompletten Livekonzert von UNIVERSUM25 auf dem Mera Luna Festival aus dem Jahr 2025.

UNIVERSUM25 sind im Februar 2026 auf Release Tour.

DIE MASCHINEN WOLLEN LEBEN – Tour 2026

19.02.26 HAMBURG, Knust + SOAB

20.02.26 KÖLN, Live Music Hall + SOAB

21.02.26 STUTTGART, Wizemann + SOAB

26.02.26 BERLIN, SO36 + VERSUS GOLIATH

27.02.26 ERFURT, HSD + VERSUS GOLIATH

28.02.26 DRESDEN, Tante Ju + VERSUS GOLIATH