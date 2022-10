TIMOR ET TREMOR

„Realm Of Ashes“

(Melodic Atmospheric/Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 28.10.2022

Label: Trollzorn

Webseite: Facebook / Bandcamp

6 Jahre nach ihrem letzten Album melden sich die Deutschen Black Metaller TIMOR ET TREMOR mit ihrem neuen Werk „Realm of Ashes“ zurück. Nach einem knapp 3-minütigen Introstück geht’s mit „Voices From The Coffin“ dann so richtig los. Im Grunde melodischer Black Metal mit atmosphärischen fast schon doomigen Elementen erwartet den Hörer. Treibende Stücke mit leicht epische Note, dazu überwiegend harsche, stellenweise auch cleane Vocals bekommt man in den acht abwechslungsreichen Songs zu hören. Die ersten knapp 10 Minuten des Albums sind dabei sehr einladend und fräsen sich mit dem Gitarrensound richtig gut in die Gehörgänge. Die beiden folgenden Stücke haben zwar auch ihren Reiz, hier verlieren mich TIMOR ET TREMOR aber leider ein wenig. Erst mit „Of Wolf And Sun“ als fünftem Stück lausche ich wieder gebannter den Klängen, die da aus den Boxen kommen. Die restlichen Stücke schwanken weiter zwischen gut und okay.

Insgesamt hinterlassen TIMOR ET TREMOR einen positiven Eindruck mit ihrem neuen Album. Ein abwechslungsreiches, melodisches und düsteres Black Metal Album mit leicht epischer Note erwartet den Hörer auf „Realm Of Ashes“, das ihr euch u.a. beim YouTube Kanal Black Metal Promotion anhören könnt. (eller)