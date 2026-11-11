THROMOS

„Universum Abstractum“

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 20.11.2026

Label: Schattenkult Produktionen

Webseite: Bandcamp

11 Monate nach „Entkörperung“ (Review hier) legen THROMOS mit „Universum Abstractum“ ihr 15. Album vor.

Seit 2024 verfolge ich die Band aktiv und jedes Jahr kam ein Album heraus. Das muss nicht immer positiv sein. Bei der Band aus Sachsen-Anhalt bleibt die Qualität allerdings gleichwertig hoch.Sie haben sich ziemlich schnell ganz oben in die Liste meiner liebsten deutschen BM-Bands katapultiert.

Und auch mit dem neuen Longplayer ändert sich nichts daran.

THROMOS haben ihr Konzept beibehalten und liefern zu meinem Glück genau das, was ich erwartet/erhofft habe. Das gefällt mir sehr gut.

Rauer, melodiöser Black Metal mit deutschen Texten, wie ich ihn gerne habe, strömt mir auch dieses Mal entgegen.

Die Melodien, die wie immer aus Riffs bestehen, gefallen mir bei „Beobachter Eines Kosmischen Zerfalls“, als auch „PSR B1620-26 B“ (mit angenommenen 12,7 Milliarden Jahren, der älteste existierende, bekannte Exoplanet) besonders gut.

Das Schlagzeug hätte für meinen Geschmack einen kleinen Ticken lauter abgemischt werden können, damit man es etwas besser hören kann. Hi-Hat, Ride-Becken und Snare gehen bei schnellem Spielen hier und da etwas unter, aber da will ich gar nicht meckern, denn der Sound gefällt mir sonst wieder wirklich gut. Auch der rückwärtig gemischte, mit ordentlich Hall versehene Gesang klingt super. Das bekannte Gekrächze wird zum Beispiel im Song „Zyklus Des Schwarzen Wissens“ durch kehlige Textpassagen gut ergänzt, die zusätzliche Tiefe erzeugen. Die Songlängen liegen zwischen 6 und 7 Minuten und passen für mich auch gut und tragen zusätzlich zur Stimmung bei. Bei Dreieinhalbminutensongs, könnte sich dieses Repititive gar nicht entfalten.

Und es wird auch ein Shirt zum Album geben. Über den Bandcamp-Link könnt ihr das Album für die obligatorischen 10€, das Shirt für 16€ oder beides als Bundle für 25€ erwerben.

Was soll ich sagen? THROMOS haben mich wieder überzeugt. Fehlt mir nur noch ein Liveerlebnis, was sich hoffentlich nicht in zu ferner Zukunft realisieren lässt. (hendrik)