IN EXTREMO

„Tranquilo II“

(Akustik MA/Folk Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 23.10.2026

Label: Universal Music

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Vor sechzehn Jahren präsentierten IN EXTREMO unter dem Titel „Tranquilo“ ihre Songs erstmals in einem ganz anderen Rahmen: ruhiger, akustischer und auf das Wesentliche reduziert. Das außergewöhnliche Konzertkonzept zeigte eine bis dahin kaum bekannte Seite der Band und sorgte bei den Fans für große Begeisterung. 2026 gibt es nun die Fortsetzung mit 17 neu eingespielten Songs als „Tranquilo II“, sowohl als Album und auch bei einer Livetour im November.

Die Songs wurden neu arrangiert und mit Stilen gemischt, die man nicht unbedingt erwarten würde. Unter Anderem treffen Swing, Rockabilly, Ska und Reggae mit osteuropäischen Einflüssen auf Mittelalter. Dazu haben sie einige illustre Gäste mit dabei, darunter Doro Pesch, Monchi und Max Bobzin von Feine Sahne Fischfilet und Laura Fella von Faun. Höhepunkt der Kollaboration ist der Song „Sternhagelvoller“, den es auf der Bonus EP gibt.

Für „Sternhagelvoller“ hat die Band den Klassiker neu interpretiert mit befreundeten Spielleuten und Weggefährten: Ben von Feuerschwanz / d’Artagnan, Laura & Oli von Faun, Teufel von Tanzwut, Eric von Subway to Sally, Malte von Versengold, Pat & Albi von Fiddler’s Green, Castus von Corvus Corax, David von Haggefugg, Fabi von Stormseeker und die Recken von Fabula. Jede Band bringt dabei ein Stückchen „eigene Geschichte“ in die Texten mit rein.

„Tranquilo II“ ist eine Akustik Best-Of, die die Bandgeschichte gut wiederspiegelt mit alten Hits wie „Spielmannsfluch“ sowie „Frei zu sein“ und „Störtebeker“ bis hin zu neueren Stücken wie „Weckt die Toten“ und „Feine Seele“.

Und weil die Stücke nicht einfach nur so in eine akustische Version gebracht worden sind, sondern jedes mit Hingabe eine Besonderheit in seiner neuen Fassung bekommen hat, kann man bekannte Stücke neu entdecken..

Für Fans ist „Tranquilo II“ natürliche eine Empfehlung, am besten als Deluxe-CD oder als streng limitiertes Vinyl-Bundle mit exklusiver „Sternhagelvoller“-Bonus-EP. Während sie der Deluxe-Version als zusätzliche CD beiliegt, ist sie im exklusiven Vinyl-Bundle als streng limitierte 10″-Vinyl-EP erhältlich. (eller)