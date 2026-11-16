GHOST PAINTED SKY

„Failure Blooms“

(Goth Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 11.09.2026

Label: Eigenproduktion

Webseite: Facebook / Bandcamp

Mit „Failure Blooms“ präsentieren GHOST PAINTED SKY einen atmosphärisch dichten Streifzug durch die dunkleren Gefilde menschlicher Gefühlswelten. Zwischen melancholischem Darkwave, treibendem Post-Punk und klassischem Gothic Rock entfaltet sich ein Album, das Einsamkeit, innere Zerrissenheit und die Suche nach Halt in eindringliche Klangbilder übersetzt. Lisa Woods ausdrucksstarker Gesang trifft auf düstere Gitarren, pulsierende Rhythmen und eine angenehm unheilvolle Atmosphäre. Dabei gelingt der Band das Kunststück, trotz aller Schwermut eingängige Melodien und mitreißende Hooks zu platzieren. „Failure Blooms“ lebt von stimmungsvoller Intensität und dem typischen Klangbild des späten 80er Wave Rocks in GB mit weiblichem Gesang. Erinnert mich ein wenig an eine Melange aus Ghost Dance und All about Eve.

Schon „There Against the Wall“ macht deutlich, wohin die Reise geht: Einsamkeit, Verletzlichkeit und das Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. „Corridors“ führt tiefer in die eigenen Abgründe, erzählt von Schuld, Verdrängung und dem vergeblichen Versuch, sich der eigenen Vergangenheit zu entziehen. Mit „Kissing Lions“ folgt ein besonders interessantes Stück, dessen Bildsprache zwischen Selbstzerstörung und bewusstem Spiel mit dem Feuer pendelt.

„Sound and Fury“ setzt dem inneren Drama den Wunsch nach Weltflucht entgegen. Die Flucht in eine künstliche Welt, in der man für einen Moment jemand anderes sein darf, wird zum zentralen Motiv. Dass diese vermeintliche Erlösung nur im eigenen Kopf existiert, verleiht dem Song eine bittersüße Note. Deutlich nachdenklicher gibt sich „Ordinary Song“, der die Monotonie des Alltags und die Sehnsucht nach etwas Außergewöhnlichem thematisiert. Hier liegt eine der zentralen Aussagen des Albums: die Suche nach dem Gefühl, überhaupt noch lebendig zu sein.

Mit „Dissolving Days“ und „Insomnia“ wird die Atmosphäre zunehmend beklemmender. Während sich ersterer mit dem schleichenden Verlust des eigenen Ichs beschäftigt, zeichnet „Insomnia“ das Bild eines rastlosen Geistes, der selbst in der Bewegung nicht mehr voranzukommen scheint. Den Schlusspunkt setzt „The Fire, The Flame“ – ein Stück, das trotz aller vorangegangenen Dunkelheit eine gewisse Aufbruchsstimmung vermittelt. Das Feuer wird hier gleichermaßen zur Bedrohung wie zum Hoffnungsschimmer.

GHOST PAINTED SKY gelingt mit „Failure Blooms“ somit ein geschlossenes Album, das seine Themen nicht nur an der Oberfläche streift, sondern als zusammenhängende emotionale Reise begreift. Acht kompakte Songs, die sich mit den weniger angenehmen Seiten des Menschseins auseinandersetzen, ohne dabei die melodische Zugänglichkeit aus den Augen zu verlieren. Ein Werk für all jene, die im Dunkeln nicht ausschließlich Trostlosigkeit, sondern manchmal auch ein Stück Erkenntnis finden. (andreas)