SICK FEAST 2026 :: DIY Extreme Underground Musick Festival

Ankündigung für Wolfsburg am 9.+10. Oktober
Lycanthropic Chants lädt euch ein, extreme Underground-Musik beim Sick Feast 2026 in Wolfsburg zu feiern:
„Ein grauenhaftes Treiben voller widerwärtigen Todes, das euch am 10. Oktober 2026 im s.v. Jugendhaus Ost und am 9. Oktober 2026 im Sauna-Klub die Eingeweide zermalmen wird“, verspricht der vVeranstalter.
Infos und Tickets: https://lycanthropic.de/category/sickfeast
Am Freitag treten im Sauna-Klub vier Bands auf. Am Samstag spielen acht Bands im s.v. Jugendhaus Ost. Dort gibt es günstige Getränke, leckeres Essen und ihr könnt die Underground-Szene unterstützen, indem ihr Merchandise der Bands und/oder von Distros kauft,
Bands:
BELLIGERENCE (GER)
BLISTEROUS (FIN)
CHOKED BY OWN VOMITS (CZE)
CORPSEROT (GER)
EXECRATION (NOR)
PODRIDÃO (BRA)
PUSTULANT FLESH (DNK)
SKELETHAL (FRA)
SPECIES (POL)
TERATOMA (GER)
VOIDSPIRE (NOR)
WHORESNATION (FRA)