VIPER VAMPIRES

„Viper Vampires“

(Goth Rock)

Wertung: Gut+

VÖ: 20.11.2026

Label: Eigenproduktion

Webseite: Homepage / Facebook / Bandcamp

Hinter VIPER VAMPIRES steckt weit mehr als ein gewöhnliches musikalisches Gemeinschaftsprojekt. Was ursprünglich aus einer liegengebliebenen Songidee und einer Basslinie entstand, entwickelte sich unter der Federführung von Mike York (u.a. Kalt) zu einem vielschichtigen Album, an dem zahlreiche befreundete Musiker, Sänger und Texter beteiligt sind. Von Anfang an ging es dabei nicht allein um Musik, sondern vor allem darum, unterschiedliche Perspektiven, Gedanken und Emotionen zusammenzuführen.

Inhaltlich nehmen VIPER VAMPIRES kein Blatt vor den Mund. Die Songs setzen sich mit den Schattenseiten unserer heutigen Gesellschaft auseinander und thematisieren politische Radikalisierung, wachsende Ungleichheit, Machtmissbrauch, Krieg sowie die fortschreitende Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur. Besonders eindringlich ist dabei der Gedanke, dass Menschlichkeit und Gerechtigkeit nicht an den Grenzen der eigenen Spezies enden dürfen. Solange Tiere millionenfach leiden und ausgebeutet werden, bleibt auch der Anspruch auf eine gerechte und friedliche Welt unvollständig.

Dass hinter diesem Projekt nicht nur kritische Worte stehen, sondern auch konkretes Engagement, unterstreicht sein wohltätiger Hintergrund. Sämtliche Gewinne des Albums kommen Tierschutzorganisationen zugute, die Tiere aus Kriegsgebieten retten und versorgen. Damit erhält die musikalische Botschaft eine zusätzliche Bedeutung und wird durch eine ganz praktische Form der Unterstützung ergänzt.

Musikalisch vereinen VIPER VAMPIRES unterschiedliche Einflüsse aus Gothic Rock und Dark Rock zu einem abwechslungsreichen Gemeinschaftswerk. Gerade die verschiedenen Gastsänger und ihre individuellen Handschriften verleihen dem Album seinen besonderen Charakter. Die unterschiedlichen Stimmen und musikalischen Ausdrucksformen sorgen für Abwechslung, ohne dass dabei der gemeinsame rote Faden verloren geht.

„No Kings“ bildet mit seiner markanten, bassgetragenen Ausrichtung den ursprünglichen Ausgangspunkt des Projekts und bringt eine eigene, charakteristische Note ins Album. „We All Fall To The Ground“ schlägt dagegen deutlich nachdenklichere und emotionalere Töne an und lässt auch die ruhigere, melancholische Seite des Gemeinschaftswerks erkennen. Bei „Not An Island“, mit Ashley Dayour und Valentina Veil am Mikrofon, rückt der Gedanke des Zusammenhalts in den Mittelpunkt. Der Song unterstreicht, dass niemand für sich allein stehen sollte und Solidarität gerade in schwierigen Zeiten einen besonderen Stellenwert besitzt.

Besonders bewegend ist „Flags Of Love“, bei dem Miriam Hexe und Mike York gemeinsam eine Botschaft von Liebe, Verbundenheit und Solidarität über Grenzen hinweg vermitteln. Deutlich kämpferischer geht es bei „Break The Chains“ zu, das den Wunsch nach Befreiung aus Unterdrückung und gesellschaftlichen Zwängen aufgreift und musikalisch den passenden Rahmen für diese Haltung schafft. Noch provokanter fällt „Nazi Vampires Frak Off“ aus, das keinen Zweifel daran lässt, wogegen sich der Song richtet, und faschistischem Gedankengut eine unmissverständliche Absage erteilt. „All We Have Left Is Fear“ beschäftigt sich mit Angst, Unsicherheit und den bedrückenden Zuständen einer Welt, in der immer mehr Konflikte und Bedrohungen den Alltag bestimmen. „For Every Son Alive“ setzt dem eine menschlichere, hoffnungsvollere Perspektive entgegen und fügt sich damit passend in die inhaltliche Ausrichtung des Albums ein. Gerade die unterschiedlichen Stimmen, musikalischen Handschriften und Stimmungen machen diese Songs interessant und sorgen dafür, dass VIPER VAMPIRES trotz der Vielzahl an Beteiligten nicht wie eine lose Zusammenstellung wirkt, sondern als Gemeinschaftswerk mit einer klar erkennbaren Linie funktioniert.

VIPER VAMPIRES sind alles andere als eine beliebige Ansammlung von Songs. Hier treffen unterschiedliche musikalische Einflüsse, starke Stimmen und klare Überzeugungen aufeinander, ohne dass das Ganze auseinanderfällt. Das Album hat Haltung, spricht unbequeme Themen an und bleibt dabei erfreulich weit weg von leeren Phrasen. Dass aus dieser musikalischen Gemeinschaft auch noch konkrete Hilfe für Tiere in Kriegsgebieten entsteht, verdient besonderen Respekt. Sicher nicht alles wird jeden gleichermaßen abholen, aber genau diese Vielseitigkeit und die unmissverständliche Haltung machen die Platte interessant. Ein Album mit Herz, Ecken und Kanten, das nicht nur unterhalten, sondern auch etwas bewegen will. (andreas)

Zum Schluss noch mal die beteiligten Musiker:

Ashley Dayour (AT)

Whispers In The Shadow, The Devil & The Universe

Gordon Young (UK)

Seraphin Twin, Dream Disciples, Pretentious Moi?, Children On Stun, October Burns Black, Hallowed Hearts

Jacques Moch (DE)

Merciful Nuns, Sweet Ermengarde

Mike York (DE)

KALT, Garden Of Delight, Sweet Ermengarde, La Scaltra

Miriam Hexe (IT)

Septa Nòxa

Peer Lebrecht (DE)

Golden Apes, Voyna

Rëverend Gonz (DE)

INSECT SKIN, Love Like Blood

Valentina Veil (AU/DE)

VV & THE VOID