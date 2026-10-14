INSOMNIUM

„Netherworlds“

(Melancholic/Melodic Death Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 16.10.2026

Label: Century Media

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Das 10. Album der Finnischen Melancholiker INSOMNIUM bietet wieder für sie typischen Death Metal voller süßer Melodien und düsterer Atmosphäre. Die Songs, die es bereits seit einiger Zeit vorab zu hören gibt, haben bereits eindrucksvoll vorausahnen lassen, dass die Band für alle Fans wieder eine ganze Bandbreite an abwechslungsreichen und qualitativ hochwertigen Songs auf ihr neues Album gepackt hat. Ihren typischen Sound haben sie weiter verfeinert und in unterschiedlichen Richtungen ausgelotet, wie sich der düstere Klangkosmos noch erweitern lässt.

Kommt mit auf eine abwechslungsreiche und kurzweilige 54-minütige Reise durch die „Netherworlds“, ihr werdet es nicht bereuen. Einziger kleiner Wehrmutstropfen aus meiner Sicht bei dem Album ist, dass mit „Gleam in the Black“, „Shadowlife“ und „Arch Of The Sky“ die besten Songs vorab zu hören waren. Das restliche Material ist aber kurz dahinter und wahrscheinlich findet ihr sowieso andere Lieblinge als ich auf dem empfehlenswerten Album, das als Ltd. Deluxe 2CD Artbook, Gatefold 2LP, Standard CD Jewelcase oder Digital Album erhältlich ist. (eller)