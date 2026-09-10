BUNKER RITUALS FESTIVAL IV :: Für Fans von Postpunk, Darkwave und Goth

Das BUNKER RITUALS FESTIVAL kehrt für seine 4. Ausgabe am 23.+24.10.2026 zurück in die Hallen der Desi Nürnberg. Mit einem sorgfältig kuratierten Line-up aus nationalen und internationalen Acts verspricht das Festival erneut ein intensives Erlebnis zwischen Melancholie und Ekstase: Die französischen Synth-Punker LEROY SE MEURT treffen auf die düsteren Klangwelten von BOUND BY ENDOGAMY, den sphärischen Minimal Wave von NEON LIES und den eisigen Post-Punk von ISOCULT. Dazu sorgen spannende Newcomer wie OLGHA, ANOMALIE MAGNÉTIQUE und die gefeierte Berliner Formation DIE ANSTALT für magische und atmosphärische Nächte.

LINE-UP:

Freitag / Friday:

+ DIE ANSTALT (Synthpunk:SpaghettiWestern, DE)

+ NEON LIES (MinimalSynth:BedroomDarkwave, HR)

+ OLGHA (MinimalSynth:DarkSynthPop, IT)

+ ANOMALIE MAGNETIQUE (EBM:DarkDisco, Metz FR) – Midnight Special

+ Aftershowparty

[Minimalwave, Synthpunk, Coldwave, Post-Punk, Dark-Disco, Italo-Disco]

Samstag / Saturday:

+ LEROY SE MEURT (Electronic:SynthPunk, FR/BE)

+ BOUND BY ENDOGAMY (MinimalSynth:Industrial, CH)

+ ISOCULT (Coldwave:Postpunk, DE)

+ Aftershowparty

[Minimalwave, Synthpunk, Coldwave, Post-Punk, Dark-Disco, Italo-Disco]

DJs:

+ Bunkersyndikat Residents & Guests

Festivaltickets VVK/Pre-Sale:

Standardticket: 50 Euro

Supporterticket: 65 Euro inklusive Bunkersyndikat Totebag

(zzgl. je Vorverkaufsgebühr) über Tix for Gigs.

https://www.tixforgigs.com/de-DE/Event/75642/