BUNKER RITUALS FESTIVAL IV :: Für Fans von Postpunk, Darkwave und Goth

Das BUNKER RITUALS FESTIVAL kehrt für seine 4. Ausgabe am 23.+24.10.2026 zurück in die Hallen der Desi Nürnberg. Mit einem sorgfältig kuratierten Line-up aus nationalen und internationalen Acts verspricht das Festival erneut ein intensives Erlebnis zwischen Melancholie und Ekstase: Die französischen Synth-Punker LEROY SE MEURT treffen auf die düsteren Klangwelten von BOUND BY ENDOGAMY, den sphärischen Minimal Wave von NEON LIES und den eisigen Post-Punk von ISOCULT. Dazu sorgen spannende Newcomer wie OLGHA, ANOMALIE MAGNÉTIQUE und die gefeierte Berliner Formation DIE ANSTALT für magische und atmosphärische Nächte.
LINE-UP:
Freitag / Friday:
+ DIE ANSTALT (Synthpunk:SpaghettiWestern, DE)
+ NEON LIES (MinimalSynth:BedroomDarkwave, HR)
+ OLGHA (MinimalSynth:DarkSynthPop, IT)
+ ANOMALIE MAGNETIQUE (EBM:DarkDisco, Metz FR) – Midnight Special
+ Aftershowparty
[Minimalwave, Synthpunk, Coldwave, Post-Punk, Dark-Disco, Italo-Disco]
Samstag / Saturday:
+ LEROY SE MEURT (Electronic:SynthPunk, FR/BE)
+ BOUND BY ENDOGAMY (MinimalSynth:Industrial, CH)
+ ISOCULT (Coldwave:Postpunk, DE)
+ Aftershowparty
[Minimalwave, Synthpunk, Coldwave, Post-Punk, Dark-Disco, Italo-Disco]
DJs:
+ Bunkersyndikat Residents & Guests
Festivaltickets VVK/Pre-Sale:
Standardticket: 50 Euro
Supporterticket: 65 Euro inklusive Bunkersyndikat Totebag
(zzgl. je Vorverkaufsgebühr) über Tix for Gigs.
https://www.tixforgigs.com/de-DE/Event/75642/