Hell Over Hammaburg :: 2027 zum letzten Mal!

Am 05. Und 06.03.2027 findet das (wenn ich in meinem Kopftaschenrechner richtig gedrückt habe 12. und) letzte HELL OVER HAMMABURG statt.

Ich wollte immer schon mal hin, habe es bis jetzt aber nie geschafft.

Die Ankündigung von Infernal Invocation (I I) hat mich dann aber schon gewissermaßen gezwungen. Und da es die letzte Edition sein wird, konnte ich dann gar nicht mehr anders, als eine Akkreditierungsanfrage in die Tastatur zu hauen. Außerdem würde ich gerne mal wieder in die Markthalle gehen, da war ich glaube ich 2004 auf dem Fuck Christmas zuletzt.

Die Markthalle wird nämlich auch dieses Mal wieder der Austragungsort sein.

Mein Kollege Chris war 2015 bei der 3. Auflage schon für das Amboss Magazin vor Ort!

————————————–Hier sein Bericht!————————————

Für 110€ zzgl. Gebühren könnt ihr ein letztes Mal dabei sein wenn die Hölle über Hamburg hereinbricht!

Live auf der Bühne sind bestätigt:

VISIGOTH – HAVUKRUUNU – TYGERS OF PAN TANG – VAFURLOGI – NAXATRAS – MAUSOLEUM GATE – DEAD KOSMONAUT – UNIVERSE 217 – I I – ZØRZA – WINSELMUTTER – MIDNATT – HYSTERESE – LEAD INJECTOR – JÆHZORN – ÆDEL FETICH & THE HEBRIDEAN SHEEP

Karten könnt ihr bei

Cudgel

High Roller Records

Dying Victims

Van Records

und in der Plattenkiste in Hamburg bekommen!

Die Adresse der Markthalle, die ihr ins Navi eingeben könnt ist:

Markthalle Hamburg

Klosterwall 11

20095 Hamburg

Ich persönlich freue mich am allermeisten über Infernal Invocation ansonsten freue ich mich auf Visigoth, Havukruunu, Winselmutter und Jæhzorn. Die meisten anderen Bands sind mir ehrlicherweise unbekannt, aber das wird sich vor Beginn der Veranstaltung definitiv ändern!

Raphael und ich freuen uns jetzt schon!