DOWN

„Volume V“

(Southern Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 20.11.2026

Label: Nuclear Blast Records

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

DOWN, die beste Band in der Phil Anselmo je gespielt hat.

BÄÄÄM! CHANGE MY MIND!

Die Allstartruppe aus New Orleans hat nach 19 Jahren wieder ein Album veröffentlicht. „NOLA“ kam schon sehr gut bei mir an, als ich sie entdeckt habe. Aber mit ihrem zweiten Album 2002 landeten die Jungs vollkommen bei mir. Da habe ich sie dann auch das erste Mal live sehen können und zwar in Köln. Ein absolutes Erlebnis. „II: A Bustle In Your Hedgerow…” läuft auch immer noch regelmäßig bei mir. „III: Over The Under“ hingegen konnte nicht bei mir landen, keine Ahnung warum. Da war ich wahrscheinlich grad einfach anders unterwegs.

Auch die beiden EPs von 2012 und 2014, die zusammen quasi Album Nummer 4 bilden, waren nichts für mich. Außerdem war ich sehr traurig, dass Kirk 2013 ausgestiegen ist, auch wenn es mir neuen Crowbar-Stuff bescherte. Na ja. Da hatte sich DOWN jedenfalls für mich irgendwie erledigt. Zum Glück kam er 2019 zurück.

Dann kam allerdings „Blood Oath“ als erste Single heraus und packte mich, so alleinstehend, leider gar nicht. Egal, auf das Album war ich trotzdem gespannt. Und das Warten hat sich auch gelohnt.

Der erste Durchlauf Anfang November war mit einigen Unsicherheiten verbunden, aber schon beim Zweiten hat „Volume V“ gezündet, somit ist meine persönlich Reihenfolge jetzt: II, I, V! Vielleicht liegt das Rezept der Band in ihren Kindheitsfreundschaften miteinander, aber keine Ahnung warum sie mich so packen, obwohl das eigentlich gar nicht meine Richtung Mucke ist.

Die Stimme von Anselmo berührt mich bei DOWN am absolut meisten. Hier kommt auch am stärksten seine Liebe für Alice In Chains immer wieder durch, auch wenn es dieses Mal weniger ist als sonst. Pepper und Kirk an den Gitarren sind ein magisches Duo und Jimmy baut am Schlagzeug so lässig Druck auf, dass es verzaubert wirkt.

„Volume V“ macht auf mich den Eindruck, als wenn es düsterer und bedrückender ist, als das, was ich von DOWN gewohnt war. Gegen „Blood Oath“ klingt z.B. „Beautifully Depressed“ sogar fast fröhlich. Steht der Band aber ganz gut.

Beim Track „Merciful Fate“ kommen die hohen Gesangsparts sogar vom King persönlich. „Turn Out The Light“ wird live wohl noch fetter rüberkommen als auf Platte eh schon.

Der einzige Song, der mir eher wenig zusagt, ist „They Came From Dust“, mit seinem Riff, dass mich so sehr an AC/DC erinnert, dass ich raus bin und auch der kehlige Gesang im Refrain sagt mir nicht so zu. „Ozz“ higegen sagt mir sehr zu, obwohl es aus dem Rahmen fällt. So wie es scheint, sind alle Stimmen von Phil eingesungen. Grandios! Und hier klingt nicht nur im Gesang Alice In Chains immer wieder durch! Und „Twice-Told Tales“ schließt die Platte fetzig ab.

Ich bin beeindruckt und geflasht, habe ich doch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass DOWN mich nochmal so überzeugen würden.

Und dann kommt noch hinzu, dass ich mir auch Album III im Zuge des Reviews nochmal gegeben habe. Und siehe da, es hat gefallen… (hendrik)