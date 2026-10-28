LEGATUS

„Nachtwaerts“

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 01.09.2026

Label: Schattenkult Produktionen

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

LEGATUS gibt es noch nicht lange, seit 2023, aber der Bandname ist mir durch einen Metalyoutuber schon länger bekannt.

2024 debütierten sie bereits mit ihrer EP „Aus Dem Schattenreich“.

LEGATUS besteht aus 2 Mitgliedern. „Die Legion“ ist für alle Instrumente verantwortlich und hat tatsächlich vor vielen Jahren mit einem Bekannten von mir zusammen in der Death Metal Band December Flower gespielt, also scheint er auch aus der Gegend meiner Heimat zu stammen. „Legatus“ ist für die Vocals zuständig.

In gleicher Zusammenstellung und Aufteilung bilden die beiden auch die Black/Doom Band Hraun.

Mit ihrem ersten Album geht es bei LEGATUS ohne Doom zurück in die ´90er des Black Metals.

Der Sound von „Nachtwaerts“ ist schön erdig und kompakt, vor allem nicht zu hochpoliert und trotzdem kann man alles gut hören. Eine tolle Mischung aus modernen Möglichkeiten und altem Charme.

Wenn man Namen nennen möchte, würde ich hier durchaus von einer Mischung von Anteilen von Nagelfar und Agathodaimon sprechen wollen, ohne dass man die Bands zu sehr miteinander vergleichen sollte. Gesanglich muss ich des öfteren, vor allem in den gesprochenen/gerufenen Passagen an Jander von Nagelfar denken. Musikalisch wäre ich da eher bei Agathodaimon. Für mich persönlich also eine mehr als gelungene Mischung aus meiner Black Metal Anfangszeit.

Am meisten hat es mir der Track „Ihr Geist, Der Mich Heimsucht“ angetan.

Die Gitarren am Anfang klingen sehr schön, der Effekt macht einiges her und befördert mich auch wieder in die ´90er. Und wenn es dann bei ca. 1,5 Minuten losgeht, ist die Mischung aus verzerrten und akustischen Gitarren einfach großartig. Die gesprochenen, teils gehauchten Texte bauen eine zerbrechliche Stimmung auf, die völlig kippt wenn der Song aufs Ganze geht und dann auch teilweise geschrien wird. Ein großartiger Track, der mir Heimweh nach den alten Zeiten macht. Vor allem weil „Der Teufel Auf Dem Feldberg“ dann eine ganz andere Richtung einschlägt und wesentlich aggressiver ist.

Mir fällt spontan kein Album aus den letzten Jahren ein, welches es vermocht hat so zu klingen und den Spirit von damals so einzufangen.

Ich bin absolut geflasht und verehre diese Scheibe. Ich hoffe da wird noch so einiges auf diesem Level folgen.

AVE LEGATUS! (hendrik)