FREUNDE DER ITALIENISCHEN OPER

„Angelus Luminis“

(Post Punk Cabaret)

Wertung: Gut+

VÖ: 03.10.2026

Label: Major Label / Standard 63

Webseite: Wikipedia / FB / Homepage / BC

Ich frage mich grade ernsthaft, ob ich dieses absolut obskure Stück Musik total genial finde oder ob meine Nerven einem zu hohem Stress ausgesetzt werden. Diese Band war noch nie dafür bekannt, sich besonders gut benehmen zu können. Schon ihre Geschichte ist ein ziemlich eigenwilliges Kapitel deutscher Musikgeschichte. Aus dem Dresdner Underground der späten DDR kommend, haben sie sich nie wirklich irgendwo einsortieren lassen. Zu punkig für die Feingeister, zu theatralisch für die Puristen, zu eigenwillig für die üblichen Schubladendenker. Und genau das ist bis heute ihr größter Trumpf. „Angelus Luminis“ ist dabei alles andere als ein sentimentaler Ausflug in vergangene Zeiten. Hier wird nicht die eigene Legende poliert und auch nicht versucht, irgendwelchen längst vergangenen Szenetagen hinterherzutrauern. Die FREUNDE machen schlicht das, was sie am besten können: Sie erschaffen ihren eigenen musikalischen Mikrokosmos und lassen den Rest der Welt draußen vor der Tür stehen. Ray van Zeschau führt durch dieses eigenartige Theaterstück wie ein Conférencier, der zu lange in den falschen Hinterzimmern unterwegs war. Seine Stimme ist dabei weniger klassischer Gesang als vielmehr Ausdruck, Haltung und Schauspiel. Mal klingt er wie ein abgeklärter Zyniker, dann wieder wie ein Prediger kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Und manchmal fragt man sich, ob hier eigentlich noch gesungen oder schon die nächste kleine Revolution ausgerufen wird.

Musikalisch geht es ebenso unberechenbar zu. Post-Punk, Dark Wave, Chanson, Rock, klassische Elemente und eine gehörige Portion musikalischer Größenwahn treffen aufeinander. Das klingt bisweilen wie ein Zusammenstoß zwischen einem verrauchten Punkclub und einer Opernbühne. Nur dass am Ende keiner weiß, wer eigentlich gewonnen hat. Vermutlich die FREUNDE.

„Wir schaffen das“ eröffnet das Album mit einer ungewöhnlichen Geräuschkulisse. Hundegebell und Vogelgezwitscher gehen einer einsetzenden Orgel voraus. Schon dieser Einstieg schafft eine eigenartige Atmosphäre zwischen Alltagsbeobachtung und theatralischer Inszenierung. Die Musik entwickelt sich in Richtung eines dunklen, kantigen Post-Punk-Stücks. Der Gesang erinnert in seiner Direktheit an die großen Zeiten der Fehlfarben. Der Titel spielt mit einer politischen Durchhalteparole und bekommt durch den musikalischen Vortrag eine durchaus ironische Brechung. Ein Auftakt, der gleich klarmacht, dass hier nicht mit einfachen Antworten gearbeitet wird. Die Verbindung aus Alltagsgeräuschen, Orgel und kantigem Post-Punk verstärkt den Eindruck einer Welt, in der die große politische Geste und die banale Wirklichkeit ziemlich unsanft aufeinanderprallen.

„Der kleine Prinz“ schlägt anschließend eine andere Richtung ein. Wave-Rock bildet das Fundament, während der Gesang mit englischsprachigen Akzenten und einer ausgeprägten theatralischen Note arbeitet. Im weiteren Verlauf bekommt das Stück eine deutlich nostalgischere, beinahe chansonartige Färbung. Hier treffen Melancholie und musikalische Eleganz aufeinander. Der Song lebt gerade von diesem Wechsel zwischen dunkler Rockatmosphäre und einer fast sehnsüchtigen Rückschau.

„Hey Ho Let’s Go“ ist mit seiner kurzen Spielzeit von knapp zweieinhalb Minuten ein kompakter Gegenentwurf zu den ausladenderen Stücken des Albums. Der Ramones-Verweis ist dabei mehr als ein augenzwinkernder Titel. Das Stück funktioniert als direkter, punkiger Schlachtgesang, der die theatralische Schwere der vorherigen Songs bewusst aufbricht. Weniger ausschweifend, dafür mit ordentlich Vorwärtsdrang.

„Hoffnung“ macht seinem Titel musikalisch zunächst einmal wenig Ehre. Statt eines optimistischen Aufbruchs begegnet uns ein postmodernes Klagelied. Die Stimmung ist gebrochen, die musikalische Anlage wirkt entsprechend widersprüchlich. Gerade diese Diskrepanz zwischen Titel und Ausdruck macht den Reiz des Stückes aus. Die FREUNDE verstehen es, Erwartungen aufzubauen, nur um sie anschließend wieder zu unterlaufen.

Mit „What Power Art Thou“ öffnet sich eine weitere musikalische Tür. Die Verbindung zur barocken Komposition von Henry Purcell bringt eine ganz andere Form von Dramatik ins Album. Klassische Ausdruckskraft und die dunkle Klangsprache der Band begegnen sich. Das Ergebnis ist kein gewöhnlicher Rocksong mit klassischem Anstrich, sondern eine eigenwillige Verbindung von Opernpathos und alternativer Musikkultur.

„Die Rache des Leiermannes“ bildet mit über sechs Minuten das ausgedehnteste Stück der Platte. Hier darf sich die musikalische Dramaturgie deutlich mehr Zeit nehmen. Dunkler, harter Rock bildet das Gerüst, während sich stellenweise eine fast soundtrackartige Atmosphäre entwickelt. Die Assoziation mit den großen Spaghetti-Western-Soundtracks ist dabei durchaus reizvoll. Der Leiermann als literarische Figur aus Schuberts Winterreise liefert zusätzlich einen düsteren Bezugspunkt. Einsamkeit, Ausweglosigkeit und Tod bekommen hier eine musikalische Bühne, die zwischen Schwermut und eruptiver Energie pendelt. Die Vorstellung einer Rache dieser Figur dreht die ursprüngliche Perspektive um: Aus dem stillen Beobachter wird jemand, der zurückschlägt. Eine starke Idee, die sich hervorragend mit der düsteren und filmisch anmutenden musikalischen Atmosphäre verbinden lässt.

Mit „Ich sah die Vöglein“ folgt ein überraschender Kontrast. Funkige und jazzige Elemente bestimmen das Klangbild. Damit verlässt die Band bewusst die zuvor etablierte dunkle Rockdramaturgie. Das Stück wirkt beweglicher, rhythmisch verspielter und zeigt, dass die FREUNDE auch abseits ihrer typischen Dark-Wave- und Post-Punk-Klangwelt einiges zu bieten haben.

„Soldat“ geht wieder direkter zur Sache. Der Song verbindet eine kantige musikalische Haltung mit einem zynischen Blick auf die Generation Z, ihre digitale Lebenswelt und den Umgang mit Krieg und militärischen Bildern. Gerade dieser Gegenwartsbezug macht das Stück interessant. Die FREUNDE beobachten nicht nur, sie kommentieren und halten ihrer Umgebung einen ziemlich ungemütlichen Spiegel vor.

„Mutter“ führt zurück in eine dunklere, emotional aufgeladene Atmosphäre. Die musikalische Wirkung erinnert an die morbide Todessehnsucht des Wiener Liedermachermilieus. Hier steht weniger die punkige Direktheit im Vordergrund als vielmehr eine melancholische, schwergewichtige Ausdrucksform. Rays Stimme kann dabei ihre ganze theatralische Wirkung entfalten.

„Nur Nacken“ ist mit gut zwei Minuten wieder ein ausgesprochen kurzes Stück. Der Titel und die Einordnung in den Albumkontext passen zu jener grotesken und bisweilen absurden Seite der Band, die immer wieder zwischen musikalischem Ernst und schwarzem Humor pendelt. Gerade solche kurzen Ausbrüche verhindern, dass das Album in einer einzigen düsteren Stimmung erstarrt.

„Pforte zur Ewigkeit“ gehört ebenfalls zum Album und bildet vor dem abschließenden Abschiedsstück einen weiteren dramaturgischen Übergang. Schon der Titel öffnet einen großen, existenziellen Raum. Im Kontext der Platte fügt sich das Stück in die Verbindung aus dunkler Ästhetik, Pathos und theatralischer Inszenierung ein.

Mit „Auf Wiedersehen“ wird schließlich der musikalische Vorhang geschlossen. Der Abschied ist dabei kein überflüssiger Nachsatz, sondern gehört zur Dramaturgie eines Albums, das seine Stücke wie einzelne Szenen eines großen Bühnenstücks anordnet.

Was bleibt, ist ein Album, das sich konsequent gegen musikalische Eindeutigkeit sträubt. Die FREUNDE DER ITALIENISCHEN OPER wechseln zwischen Post-Punk, Dark Wave, Chanson, Jazz, Funk und klassischen Einflüssen, ohne dabei ihre eigene Identität zu verlieren. Ray van Zeschau ist das verbindende Element dieser musikalischen Reise. Seine Stimme hält die unterschiedlichen Stimmungen zusammen und macht aus den einzelnen Songs kleine Inszenierungen.

Natürlich kann diese Vielfalt auch anstrengend sein. Die ständigen Stimmungswechsel verlangen Aufmerksamkeit und lassen wenig Raum für beiläufiges Nebenbeihören. Aber vielleicht ist genau das der entscheidende Punkt: „Angelus Luminis“ möchte nicht konsumiert werden. Es möchte erlebt werden.

Und während andere Bands noch überlegen, welchem Genre sie sich heute zuordnen sollen, haben die FREUNDE längst die nächste Tür aufgestoßen. Dahinter wartet vermutlich wieder etwas, womit niemand gerechnet hat. (andreas)