THROMOS „Satan“ (Black Metal)

„Satan“

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ (LP): 01.07.2025

Label: Blutmondsphaeren

„Satan“ erschien als CD bereits im Dezember 2019 über Schattenkult Produktionen, wo THROMOS seit 2018 alle Alben veröffentlicht haben. Alle vorherigen Alben wurden über eben jenes Label danach neu aufgelegt. Vor einem Jahr wurde über das Tochterlabel Blutmondsphaeren, welches für Vinylveröffentlichungen gedacht ist, dass Debüt „Verfault Und Vergessen“ erstmalig auf Vinyl veröffentlicht. Fast genau 1 Jahr später war „Satan“ dann auf Vinyl erhältlich.

Vor 1,5 Jahren habe ich in meinem Review zum aktuellen Album „Verfluchung“ (Review hier) noch angemerkt, dass „Satan“ mir soundtechnisch nicht so zusagt. Stimmt überhaupt nicht mehr, das Album ist mittlerweile in meiner Last.fm-Liste bei Ihnen auf Platz 2 gelandet. Mittlerweile höre ich das Album wegen des Sounds sogar gerne. So kann sich das eben drehen.

Die Melodien auf „Satan“, besonders von „Gottlose Energien“ und „Lilith (Katakomben der Nacht)“ gefallen mir sehr gut und der Sound ist so schön räudig, aber trotzdem kann man alles gut hören. Der Gesang ist relativ rückwärtig gemischt und hat noch zusätzlich einen ordentlichen Schwung Hall bekommen. Zusammen mit den Melodien erzeugt das eine wirklich gute Stimmung in meinen Ohren. Das Vinyl macht sich auch gut in meiner Sammlung und ist so gut hergestellt, dass ich, je nach Album, wohl definitiv zugreifen werde. Ich persönlich hoffe auf „Vergessene Tiefen“ oder „Dematerialisation“, dann bin ich ohne Blick auf den Geldbeutel sofort dabei.

Für Raw Black Metal Fans, die auch Melodien mögen, eine absolute Empfehlung! (hendrik)