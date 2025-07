SALTATIO MORTIS

„Weltenwanderer – Von Träumen & Krawall“

(Modern/MA Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 25.07.2025

Label: Universal Music

Webseite: Homepage / Facebook / Instagram

SALTATIO MORTIS veröffentlichen eine „Best Of“ zum 25. Bandjubiläum und ihre Fans haben entschieden, welche Songs auf dieses Album kommen. Aus einem sehr ausführlichen Auswahlprozess ist eine Sammlung von 50 Liedern entstanden, die eine Reise durch 25 Jahre Bandgeschichte erzählen. Von Jotunheim über Midgard bis Muspelheim – in fünf Welten wurde abgestimmt und damit das Tracklisting dieser Jubiläumsausgabe geformt. Dabei gibt es für die Hörer nicht nur eine interessante Mischung aus allen Phasen der Bandhistorie, sondern auch die ein oder andere alternative Version vom Original zu hören. Darunter die bereits zuvor veröffentlichten Songs „Wo sind die Clowns?“ in einer exklusiven Orchesterversion und „Spielmannsschwur (United)“, den sie gemeinsam mit ihren wichtigsten Freunden und Weggefährten der Band aus der deutschen Folk-, Rock- und Metal-Szene neu interpretiert haben.

Wenn man die Band so beobachtet und sich den gesamten Auswahlprozess der 50 Tracks anschaut sowie einen Blick auf das sehr schön gestaltete Artwork für CD und Vinyl wirft, wird sehr deutlich, dass sie ihren Fans unendlich dankbar sind für das, was sie erreichen durften mit ihrer Musik. Und die hat ja auch mittlerweile viele Facetten angenommen. Das Thema Mittelalter trifft Fantasy trifft Wikinger und auch Politik und wird musikalisch von Akustik MA Folk über Rock und Metal bis Punk auf den neueren Alben durchaus sehr modern interpretiert. Die Band ist gewachsen, hat ihren Stil weiter entwickelt, ihre Wurzeln aber nicht verleugnet. Dabei stößt man gelegentlich bei seinen Fans an, wenn man am gewohnten Sound schraubt, aber aus meiner Sicht hat das Ausprobieren geholfen, die Band so erfolgreich zu machen. Auch ihre vielen Kollaborationen mit anderen Künstlern auch außerhalb der Mittelalter- und Metal-Szene hat ihnen geholfen, Genregrenzen zu sprengen. Sei es musikalisch (z.B. mit SWISS UND DIE ANDEREN oder PEYTON PARRISH) oder inhaltlich z.B. mit Inspirationen und Anlehnungen an viele Rollenspiele oder bekannte Videospiele (z.B. GOD OF WAR). Denn die Themen Gaming und natürlich Fantasy spielen bei einem Großteil der Fans im Hobby ja auch eine Rolle. Da sind SALTATIO MORTIS einfach den Schritt mitgegangen, siehe ihr letztes Albumprojekt „Finterwacht“, eine Kooperation mit dem deutschen Rollenspielklassiker DAS SCHWARZE AUGE.

Und was wäre die Musik von SALTATIO MORTIS ohne die Livedarbietung. Im Herbst gehen sie auf große „Weltenwanderer Tour“, die größte Headline-Tour ihrer bisherigen Karriere, wo sie mit ihren Fans die ganze Karriere Revue passieren lassen, darunter fünf Nummer-1-Alben.

Frontmann Alea zur Tour: „Die Fans können sich schon jetzt auf unvergessliche Abende freuen, an denen das Leben, die Leidenschaft und die Freiheit gefeiert werden – in einer wie immer einzigartigen und besonderen Verbindung zwischen Band und Publikum. Ihr seid hiermit eingeladen, Teil dieser schon jetzt legendären Tour zu werden und gemeinsam mit uns 25 Jahre musikalische Magie zu feiern!“

Und wer die Band schon einmal live erlebt hat, weiß, dass Alea hier nicht zuviel verspricht.

Als Schlusswort möchte ich aus „Spielmannschwur“ zitieren: „Wir sind geboren, um Spielmann zu sein.“ Und Dank ihrer Fans können SALTATIO MORTIS dieser Obsession nachgehen, hoffentlich auch die nächsten 25 Jahre. (eller)

