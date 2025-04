RABENGOTT

„Sleepwalker“

(Dark Rock Gothic)

Wertung: Gut

VÖ: 11.04.2025

Label: Danse Macabre Records

Webseite: Homepage / Facebook

Geboren als Kinder der Nacht spielen RABENGOTT tanzbaren Gothic Rock und Pop mit einer Prise schwarzer Magie. Dabei vereinen sie Traditionelles mit frischem Blut im Zeichen der New Oldschool. 2023 ist ihr Debüt-Album „Love And Order“ bei eygennutz Records/Broken Silence erschienen. Es folgten Auftritte unter anderem auf dem Amphi Festival und dem Stella Nomine Festival und dem Hexentanz Festival. Mit ihrem neuem Album legen sich die Aachener nicht ins gemachte Nest, sondern überzeugen mit einer ganz eigenen Melange des dunklen melodischen Rocks. Gradlinig mit versteckten Goth-Vampire-inspirierten Gimmicks versehen.

Das Album beginnt fast getragen mit weichen Sounds und betörenden Saiten, dazu gesellen sich leichtgängige Synths und ein in sich ruhender Gesang, der geschickt den Ausbruch zum passenden Moment der Temposteigerung in die Waagschale wirft. „Love kills“ wird von Beginn an etwas vehementer dargeboten, während „White widow“ die straighten Gitarren in Rammstein-Manier in die Manege werfen. Das Ganze entwickelt zu einer dunklen Hardrock-Hymne.

„Black Rose“ glänzt mit einer durchdringenden Melodie, die sich sanft dem atemlosen Gesang unterlegt. „Sacrifice“ ist ein lavaartiger dunkler, elektronischer Moloch, dessen Düsternis sich langsam in die Gehörgänge schleicht. Dazwischen feiert der Satan Hochzeit. Ich weiß nicht, ob dieser Song ironisch gemeint ist, denn dieses in deutsch gesungene Kleinod ist textlich doch arg überzogen, wobei die orientalischen Einsprengsel einen überraschenden Moment kreieren.

Fazit: Die Band überzeugt mit düsteren Soundstrukturen, hat einen guten Sänger, der eher mit heller Stimme dem schwarzen Treiben einen Stempel aufsetzt und versteht es mit samtenen Melodien zu überzeugen, ohne die rohen Facetten mit Glattbügeleisen zu malträtieren. Die zehn Songs des Trios vereinen musikalische Einflüsse wie The Sisters of Mercy, Gary Moore und The Misfits mit dem Look and Feel klassischer Horrorfilme. (andreas)