OUTLAW

„Opus Mortis“

(Melodic Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 31.10.2025

Label: AOP Records

Webseite: Instagram / Facebook / Bandcamp

Aus Brasilien kommen OUTLAW und bringen uns mit ihrem melodischen Black Metal einen fulminanten Mix aus Härte und Melodie mit einem Schuss Epik. Das Album „Opus Mortis“ beinhaltet sieben Tracks, die eine durchweg gute Qualität bieten und den Hörer über nahezu die gesamte Zeit bei Laune halten können, wenn er melodischen Black Metal mag. Nachdem der Opener aus meiner Sicht nur „okay“ ist, zeigen die Südamerikaner mit „Through the Infinite Darkness“, was sie drauf haben. Kalt und schneidig in der Atmosphäre, aggressiv und melodisch bei der Gitarrenarbeit, der Song macht richtig Spaß zu hören. Wenn sie mal das Tempo etwas drosseln, wird’s ein klein wenig „beliebig“ im Sound, die Stärke von OUTLAW sind die schnellen Abschnitte. Und atmosphärisch können sie punkten.

„Opus Mortis“ ist insgesamt ein gutes Album geworden, dass Fans des melodischen Black Metals zufrieden stellt. Auch wenn man nicht viel neues für’s Genre hier entdecken mag, sondern eher traditionellere Pfade entdeckt, so haben OUTLAW dennoch ein über weite Strecken abwechslungsreiches Album erschaffen, das ihr euch anhören solltet. Empfehlungen sind Track 2 und 4. (eller)