NAZGHOR

„A World Ablaze“

(Melodic Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 20.02.2026

Label: Solistitium Records

Webseite: Facebook / Instagram

Die Schweden NAZGHOR haben ihr bereits achtes Album veröffentlicht. Die neun neuen Tracksauf „A World Ablaze“ sind wieder einmal abwechslungsreicher Black Metal mit vielen packenden Melodien, dazu auch ausgestattet mit der nötigen Rohheit, und Kälte. Und darüber hinaus gibt es auch etliche epische Momente, die der insgesamt sehr dichten Atmosphäre noch ein i-Tüpfelchen verpassen. Und das alles ohne dauerhaften Keyboardbombast, immer dezent eingestreut, dennoch prägend innerhalb der Stücke.

NAZGHOR haben ihren Stil weiter verfeinert und verbessert. Die Songs sind allesamt wirklich abwechslungsreich in der Tempogestaltung sowie mit mehreren passenden Wendungen innerhalb eines Tracks und bieten Spannung für mehrere Durchläufe. Einige davon habe ich aktuell hinter mir und das Album wird noch nicht langweilig. Es gibt mehrere Melodien, die sich für längere Zeit in den Gehirnwindungen verankern. Zum reinhören kann man fast jeden Song empfehlen, besonders aber „Within Crimson Kingdom“, mein persönlicher Favorit der knapp 40 Minuten Spielzeit. Am Ende wieder ein Melodic Black Metal Album voll und ganz nach meinem Geschmack. (eller)