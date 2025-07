MÜTTERLEIN

„Amidst the Flames, May Our Organs Resound“

(Industrial Synth Wave)

Wertung: Gut+

VÖ: 09.05.2025

Label: Debemur Morti

Webseite: Facebook / Bandcamp

Der Alptraum hat einen Namen und der klingt erstmal wenig verdächtig. MÜTTERLEIN ist das Projekt von der französischen Künstlerin Marion Leclercq. Sie ist eine Multiinstrumentalistin und Sängerin, die zuvor bei der Hardcore-Band OVERMARS am Bass aktiv war. „Mütterlein“ ist auch der Titel eines Songs von NICO aus dem Jahr 1970, der als Inspiration für das Projekt diente.

Das destruktive, in einem düsteren Kosmos schwebende „Anarcha“ ist im Mark ein bedrückender Song, der an die großen Künstler heranreicht. In „Concrete Black“ leckt Marion ihre Stimmbänder mit den Eisenspänen einer Motorsäge. Zwischendrin glänzt der alptraumhafte Soundtrack, dessen farbenfrohe Botschaft das Tiefschwarz ist. Marion kreischt sich die Seele aus dem Leib, Hernach herrscht diese verführerische Ruhe, dessen sezierendes Klangspektrum soundtrackartig den Alp bei seiner nächtlichen Runde begleitet. „Memorial One“ fährt eher ruhig in den See der bedrückten Klanglinie. Ganz langsam kommt die Musik hervor, der Gesang fast abwesend und beschwörend nutzt die Schwärze. „Division of Pain“ klingt wie der Titel. Marion kreischt, ihr erholender Melodiereigen ist soweit entfernt, wie des Mondes Feuertanz. Immer wieder fabrizieren glanzlose Extravaganzen zwischen SIGILLUM S, NEUBAUTEN und sonstigen Kohorten einen grazilen Teppich voller ausufernder Eruption. Die Stimme als kleine Anekdote, dennoch Böse ins Mark driftend. Die Musik, niemals eingängig, immer schräg, immer hoffnungslos, als hätte Pandora die Synths erfunden. „Memorial two“ zum Ende hat dann etwas schamanisches und spielt mit Gesang und Beschwörungsformel. Die Gesamtheit des schrägen Daseins kommt überraschend eingängig daher, für Ohren des Industrials.

Fazit: Ein grandioses Machwerk, jenseits sämtlicher Hörgewohnheiten. Anne Clark als Zombie mit Stimmbandproblemen trifft Neofolk und badet im schwärzesten Sumpf des Industrials. Depressive Gemüter würden bei einigen Kanälen bestimmte Warnungen erhalten. (andreas)