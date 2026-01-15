MARIANAS REST

„The Bereaved“

(Death/Doom/Gothic Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 16.01.2026

Label: Noble Demon Records

Webseite: Homepage / Facebook / Instagram

Die finnischen Dunkel Melancholiker veröffentlichen mit „The Bereaved“ ihr fünftes Album und nachdem der Vorgänger „Auer“ mir sehr gefallen hatte, ist die Erwartung an die neuen Tracks entsprechend hoch. Mit Noble Demon Records haben sie einen neuen Plattenvertrag unterzeichnet und entsprechend neue Energie geschöpft, um ihre Vision von dunkel melancholischem Metal zu verwirklichen.

Es hat ehrlich gesagt etwas länger gedauert, um in das Album reinzukommen bzw. bis Begeisterung entstanden ist bei mir. Aber nach mehreren Durchläufen sind wir eine Einheit geworden. Die Mischung aus Death, Doom und Gothic Metal erzeugt eine Wirkung, die man mit melancholisch, schwer, trauergeladen und düster beschreiben kann. Die grunzigen Vocals sind wieder mitreißend und leidend dargeboten und erzeugen mit der Musik eine klasse Atmosphäre. Nur wenige Songs, die ich nicht hervorheben würde, zum Reinhören kann ich aber trotzdem mit „Rat in the Wall“ und „Diamonds In The Rough“ einfach mal zwei empfehlen. Auch der Abschluss „The Colour of You“ ist noch einmal was besonderes, etwas ruhiger aber dafür viel intensiver als der Rest des Albums. Ein toller Abschluss eines fesselnden Albums! (eller)