LES BÂTARDS DU ROI

„Les Chemins de l’exil“

(Melodic Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 10.10.2025

Label: Les Acteurs De l’Ombre

Webseite: Facebook / Bandcamp

LES BÂTARDS DU ROI haben mit ihrem zweiten Album für mich ein absolutes Highlight des Jahres abgeliefert, so viel vorab. „Les Chemins de l’exil“ läuft seit Tagen immer wieder und immer wieder gerne. Ich habe lange kein Melodic Black Metal Album mehr gehört, das so abwechslungsreich ist, die Songs nicht einfach nur so runterdudelt und viele Ideen mit einfließen lässt, die zwar nicht Genrefremd sind, aber in ihrer Form trotzdem erfrischend klingen.

Ich kann nicht richtig beschrieben, was die Franzosen anders machen, aber ihre Mischung und ihr Songwriting geht zum einen schnell ins Ohr und zum anderen ist das Album auch nach mehreren Durchläufen immer noch spannend. Es gibt immer wieder was zu entdecken und das Vorhandene wird nicht langweilig.

Das Album ist von vorne bis hinten mit vielen klasse Songs gespickt, von roher Gewalt bis hin zu symphonisch düsteren Orchestrierungen ist die Musik eine unglaublich fesselnde und abwechslungsreiche Reise durch Dunkelheit. Französischer Melodic Black Metal as its best, einfach mal reinhören bei Black Metal Promotion. (eller)