ISTAPP

„Sól Tér Sortna“

(Black/Folk Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 06.03.2025

Label: Trollzorn Records

Webseite: Facebook / Instagram

Vor 10 Jahren habe ich das 3. Album „Frostbiten“ der schwedischen Black/Folk Metaller ISTAPP hier besprochen, welches mir mit einigen Abstrichen gut gefallen hat. Dieses Jahr feiert die Band mit ihrem aktuellen, dem 5. Werk „Sól Tér Sortna“ ihr 10-jähriges Bestehen.

Die musikalische Ausrichtung hat sich im Grunde nicht geändert, aber die Musik hat sich in vielen Teilen einfach weiter entwickelt – und das zum Positiven. Die ersten vier Tracks sind allesamt richtig gut geworden. Folkige Melodien und epische Züge werden mit druckvollen Black Metal Attacken vermengt. Auch bei den Vocals spiegelt sich das wieder, harrsche Black Metal Vocals auf der einen, epischer Klargesang auf der anderen Seite. Gerade durch den Klargesang erinnert das Ganze an die Folk/Black Metal Mischung, die man von frühen VINTERSORG Alben kennt bzw. als heimische Band kommt mir da ANDRAS als Vergleich in den Sinn.

Wie erwähnt, die ersten vier Songs kann man ohne Abstriche immer wieder hören. Dann kommt mit „Frostdraken“ ein Stück, das mich so gar nicht gepackt hat. Danach gibt es mit „Ragnarök“ noch einen Song, der im Gedächtnis bleibt, da hier ein höherer Folk Anteil auch mit weiblicher Stimme für neue Impulse sorgt. Leider sind die restlichen Stücke dann „nur okay“.

Aber das macht nichts, denn insgesamt kann „Sól Tér Sortna“ überzeugen und hinterlässt einen guten Eindruck. Fans von folkigem Black Metal werden hier glücklich werden, davon bin ich überzeugt. Freuen wir uns auf die nächsten 20 Jahre. (eller)

Bei Black Metal Promotion könnt ihr euch das gesamte Album anhören: